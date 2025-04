Peter Bosz: 'Ik had hem op vakantie moeten sturen'

Peter Bosz heeft zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd tegen Almere City FC een inkijkje gegeven in de fitheid van de selectie van PSV. De trainer van de Eindhovenaren moest noodgedwongen enkele beslissingen doorvoeren om tot de opstelling te komen.

Johan Bakayoko krijgt de kans als rechtsbuiten. "Ivan Perisic is niet helemaal fit om te starten", legt Bosz uit voor de camera van ESPN. "Ik vind ook dat Johan de frisheid vertoont die hij lang niet heeft gehad. Daar heb ik het ook met hem over gehad. Ik hoop dat hij dat vanavond ook laat zien."

Bakayoko kent een moeizaam seizoen. "Daar zijn wel verklaringen voor. We moeten niet vergeten dat hij vorig jaar vrijwel noodgedwongen alles gespeeld heeft. Dit jaar begon hij goed, maar daarna kreeg hij het moeilijker. Er blijven is natuurlijk veel moeilijker (dan er komen, red.)."

Verslaggever Milan van Dongen wil het met Bosz hebben over Jerdy Schouten, die vanwege een teenblessure ontbreekt. De middenvelder kwakkelt al het hele seizoen met blessures.

Bosz krijgt de vraag of hij Schouten afgelopen zomer meer vakantie had moeten geven. "Ja, daar heb je gelijk in. We proberen een aantal dingen te evolueren, nu al. Niet alleen hij, maar ook Joey Veerman en Bakayoko hebben het EK gespeeld. Ik heb zelf ook die ervaring gehad, één keer (het EK 1992, red.), en ik heb toen ook een half jaar lopen kwakkelen met fitheid. Achteraf zou je daar gelijk in kunnen hebben (met betrekking tot Schouten, red.)."

Deze week werd bekend dat Walter Benítez na het seizoen transfervrij vertrekt als keeper van PSV. Er werd gespeculeerd over een kans voor reservekeeper Joël Drommel, maar Benítez behoudt zijn plek. "Ik word beoordeeld op de resultaten die ik behaal. Een keeper wisselen is altijd wat moeilijker. Joël verdient het eigenlijk wel, heel eerlijk, want hij heeft het goed gedaan in Groningen."