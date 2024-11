Peter Bosz houdt Luuk de Jong, Ivan Perisic en Guus Til op de bank bij PSV

Peter Bosz heeft bekendgemaakt met welke elf PSV’ers hij denkt NAC Breda te kunnen verslaan. De oefenmeester kan 'gewoon' beschikken over Rick Karsdorp en Noa Lang, die fit genoeg zijn en in de basis staan. Ismael Saibari krijgt de voorkeur boven Guus Til, terwijl Ricardo Pepi Luuk de Jong op de bank houdt en Johan Bakayoko het mag laten zien op rechtsbuiten. Het duel begint om 20:00 uur en is live te zien op ESPN 1.

Walter Benítez verdedigt het doel in het Rat Verlegh Stadion, waar de Eindhovenaren aantreden met een viermansdefensie: Karsdorp, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams.

Mauro Júnior maakte midweeks veel indruk op 6 in de met 4-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Girona en staat ook in Breda op die positie. Malik Tillman en Saibari completeren de middelste linie.

Voorin begint zowel Ivan Perisic als De Jong op de bank. Lang begint op zijn vertrouwde linksbuitenpositie, Johan Bakayoko ook weer eens mag starten in de Eredivisie.

Bosz verwacht een heet ‘avondje NAC’. “Thuis hebben ze vier van de vijf wedstrijden gewonnen, alleen van FC Utrecht niet. Toen stonden ze in de blessuretijd nog met 1-0 voor. We zijn gewaarschuwd. NAC zelf is een hele bijzondere club. Hoe Breda het voetbal beleeft is intens.”

Na de 3-2 nederlaag tegen Ajax rechtte PSV de rug met een overtuigende zege op Girona. ‘Opgelucht’ vindt Bosz echter niet het juiste woord. “Dat suggereert dat ik geen vertrouwen in een goede uitslag had, en dat had ik wel. Maar inderdaad, het was wel een goede reactie na de nederlaag tegen Ajax.”

Opstelling NAC Breda: Bielica; Lucassen, Van den Bergh, Kongolo, Kemper; Balard, Oldrup Jensen; Paula, Leemans, Sauer; Garbett.

Opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Mauro Júnior, Saibari, Tillman; Bakayoko, Pepi, Lang.