Peter Bosz: 'Go Ahead Eagles maakte geen aanspraak om te winnen, PSV was beter'

PSV verloor zaterdag voor de tweede keer van Go Ahead Eagles, ditmaal met 3-2. Een forse dreun in de race met Ajax om de landstitel, maar dat is voor trainer Peter Bosz geen reden om in paniek te raken. Hij blijft geloven in de kwaliteiten van zijn spelers.

''Het komt heel hard aan, omdat het totaal onnodig was'', duidt Bosz bij ESPN de nederlaag van zijn ploeg in de Adelaarshorst. ''En 75 minuten lang was er niks aan de hand. We zijn de bovenliggende partij en hebben het betere van het spel. We hebben de wedstrijd volledig onder controle.''

''En die 1-0 van hen kwam helemaal uit het niets. Omdat je heel goed aan de wedstrijd begon, kun je dat ook al in de eerste helft weer omdraaien. En is er inderdaad niks aan de hand. Alleen verdedig je heel slecht in het laatste kwartier, en geef je volledig onnodig deze wedstrijd uit handen'', zag Bosz PSV enorm wegzakken in de slotfase.

Bosz zag PSV in de eerste 75 minuten revanche nemen voor de nederlaag tegen Go Ahead, woensdag in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. ''Ja, volledig. Het is de reactie die ik wilde zien. Ik vond ons agressief en goed spelen, we speelden met lef en durf. Agressief verdedigen en er kort opzitten. Die tweede goal komt tot stand door goed voetbal. Dat was een geweldige aanval.''

''Dus dit is het PSV dat ik graag wil zien. En dat hier natuurlijk nooit mag verliezen'', baalt Bosz, die zijn elftal in de slotfase enorm zag wankelen achterin. ''Daarom winnen we onze wedstrijden momenteel niet overtuigend. Als je hier twee keer scoort en daarnaast de nodige kansen krijgt, en dat is niet voldoende, dan moet je beter gaan verdedigen.''

Bosz vindt de zege van Go Ahead overigens geflatteerd. ''Ik kijk naar het beeld van de hele wedstrijd, en daar, vond ik, maakte Go Ahead geen aanspraak om deze wedstrijd te winnen. Ik vond ons de betere ploeg. Maar dat heeft met deze fase te maken, en niet met Go Ahead, dat we het weggeven.''

''Ik heb vandaag de reactie gezien van de ploeg die ik ook graag wilde zien. Strijdbaar en goed ingesteld. En goed aan de wedstrijd beginnen. Als je dat vergelijkt met de halve finale in de beker, dat was slappe hap de eerste helft. En dat was hier niet het geval. Het is geen repeterend verhaal, dit was anders'', blijft Bosz ondanks alles geloven in betere tijden voor PSV.

Verslaggever Toine van Peperstraten werpt op dat PSV de achterstand op Ajax ziet oplopen. ''We moeten morgen afwachten toch, of niet?'', vindt Bosz dat Ajax eerst maar moet zien te winnen van Almere City FC. Volgens de PSV-coach staat plek twee voorlopig niet onder druk. ''Ik twijfel nooit. Maar dat komt omdat ik aan het stuur zit.''