Peter Bosz gaat tijdens persmoment in op zijn rol als hoofdtrainer van PSV

Peter Bosz is tijdens het persmoment voorafgaand aan FC Groningen - PSV ingegaan op zijn positie als trainer van de Eindhovense club. De zestigjarige oefenmeester staat onder druk nadat hij zondag afhaakte in de titelstrijd.

Afgelopen zondag werd PSV in eigen huis met 0-2 verslagen door Ajax. De Amsterdammers wonnen dankzij doelpunten van Davy Klaassen en Bertrand Traoré en staan daardoor liefst negen punten los aan kop van de Eredivisie.

PSV stond in de winterstop nog een straatlengte voor op Ajax, en dus is de kritiek op Bosz groot. Gevraagd naar zijn positie is hij echter duidelijk: “Ik heb er geen seconde over gedacht dat ik het niet meer aan de praat zou krijgen”, begint Bosz.

“Ik ben een vechter, dat was ik als speler al. Ik zou het laf vinden om de boel in de steek te laten. Dat geldt ook richting volgend seizoen”, aldus de voormalig trainer van onder meer Ajax en Borussia Dortmund.

Bosz voelt naar eigen zeggen dan ook totaal geen druk van buitenaf. “Ik probeer zo min mogelijk naar jullie te luisteren. Ik werk hard en ben scherp. Wat jullie vinden interesseert me niet zoveel.”

“Op jullie kan ik geen invloed uitoefenen”, gaat de oefenmeester van PSV verder. “Op mijn spelers wel, dus daar hou ik me mee bezig”, besluit Bosz op de persconferentie voor de wedstrijd in Groningen.

Zaterdagavond om 20.00 uur neemt PSV het in Groningen op tegen de plaatselijke FC. Rick Karsdorp zal er vanwege een blessure niet bij zijn en Jerdy Schouten is nog een twijfelgeval.