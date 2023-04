Perspectief lijkt ineens stuk rooskleuriger voor ex-Ajacied(en) bij Bayern

Maandag, 24 april 2023 om 11:11 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:42

Alphonso Davies heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd dit seizoen al gespeeld. De linksback van Bayern München viel zaterdag uit tegen FSV Mainz 05 (3-1 verlies) en heeft daarbij een spierblessure opgelopen. De prognose is, zo melden Duitse media, dat Davies op zijn vroegst medio mei terug is. Dat betekent goed nieuws voor Noussair Mazraoui en Daley Blind, die ook meedingen om de plek van de Canadees.

Davies greep zaterdag al na negen minuten naar zijn hamstring en moest zich direct laten vervangen. Bayern meldde een dag later dat het een spierblessure betrof, maar deed geen verdere uitlatingen over de verwachte herstelduur. Patrick Strasser heeft maandag meer informatie. De journalist van onder meer AZ (een lokale krant in München) weet dat Davies mogelijk een streep moet zetten door het seizoenslot en op zijn vroegst half mei terug is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mazraoui lijkt zich daarom op te mogen maken voor een basisplaats. De voormalig Ajacied werd zondag binnen de lijnen gebracht als Davies' vervanger, al kwam dat mogelijk omdat João Cancelo al op rechts stond opgesteld. Cancelo kan net als Mazraoui op beide vleugels uit de voeten en werd in het tweeluik met Manchester City nog in beide wedstrijden op links gebruikt. Ook Blind is daar een optie, maar de routinier lijkt ver voorbijgestreefd te zijn in de pikorde.

Met Davies' blessure krijgen Mazraoui's klachten van eerder vorige week onbedoeld gehoor. De Marokkaans international liet zich na Bayern - City ontevreden uit over zijn hoeveelheid speeltijd en noemde zijn situatie 'niet goed'. Der Rekordmeister hoopt Mazraoui in ieder geval langer dan één seizoen binnenboord te houden. Volgens Sport1 wil Bayern van het groepje ex-Ajacieden alleen Blind, die een aflopend contract heeft, uitzwaaien.