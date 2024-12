Perez wil niet spreken van 'definitieve doorbraak' PSV-middenvelder Saibari en wijst naar Ajax

Kenneth Perez is het niet eens met de stelling dat PSV-middenvelder Ismael Saibari zijn definitieve doorbraak heeft beleefd. De Marokkaan was zondag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (2-5) één van de absolute uitblinkers. Hoewel de analist bij Dit was het Weekend op ESPN laat weten onder de indruk te zijn van de PSV'er, vindt hij nog wel dat hij stappen moet maken om van een definitieve doorbraak te kunnen spreken.

Marciano Vink is lyrisch over Saibari en steekt dat ook niet onder stoelen of banken. "Wat deze jongen qua simpelheid in zijn spel allemaal doet, hoe makkelijk hij spelers omspeelt en hoe hij eenvoudige dingen afwisselt met gecompliceerde dingen... Hij weet zichzelf constant tussen de linies aanspeelbaar te maken. Maar hij heeft ook diepte in zijn spel, waarmee hij het middenvelders nóg lastiger kan maken. Je weet bij hem echt niet waar je aan toe bent."

Vink is ook te spreken over de visie van Saibari. Zo hield de middenvelder bij een 1-3 stand even in om Johan Bakayoko een vrije schietkans te gunnen. De Belg maakte er 1-4 van en gooide het duel daarmee definitief in het slot. "Saibari is zó'n kwaliteitsspeler. Hij geeft Til de tijd om achteruit te lopen, om niet meer buitenspel te lopen", haalt Vink een ander voorbeeld aan. "Hij liep buitenspel, liep langzaam naar achteren, en op dát moment kreeg hij hem mee."

Saibari, die 9,7 kilometer afliep in de Domstad, wordt volgende maand 24. Presentator Jan Joost van Gangelen stelt dat 'dit echt zijn doorbraak' is. "Als je Marokkaans international bent en je bent al een aantal jaar actief op het hoogste niveau in de Eredivisie, of je nu basisspeler bent geweest of niet...", reageert Vink. "Bij het Marokkaanse elftal doet hij ongelooflijke dingen."

Perez is het niet eens met de stelling van Van Gangelen. "Ik moet zeggen: als hij echt doorgebroken was, zou hij heer en meester zijn geweest tegen Ajax", haalt de analist de ongelukkige wedstrijd van de geboren Belg in de Johan Cruijff ArenA op 2 november aan (3-2).

"En ik weet dat het misschien te makkelijk is om te zeggen: 'Ja, dat is één wedstrijd.' Maar dat is toevallig de wedstrijd die er écht toe doet. Daar had je eigenlijk al het kampioenschap kunnen veiligstellen." Door de nederlaag in Amsterdam en de resultaten van de afgelopen weken heeft de regerend landskampioen 'slechts' vier verliespunten minder dan Ajax, dat komende week zijn inhaalwedstrijd afwerkt tegen FC Utrecht.

Vink is een andere mening toegedaan en haalt wedstrijden aan waarin Saibari wel wist te excelleren. "Tegen Girona liet hij het zien, tegen Sporting... Hij heeft het op het allerhoogste niveau laten zien. Alleen, hij heeft nog steeds af en toe dat hij zich niet in zijn hum voelt, dat dat wat hij in zijn hoofd heeft heeft zitten er niet helemaal uitkomt. Maar wat ik ná de wedstrijd tegen Ajax heb gezien, is echt van ongekend hoog niveau."

"Die wedstrijd was hij ook onherkenbaar", vult Perez aan. "Hij leek toen namelijk met een zak aardappelen op z'n rug te spelen. Dat hadden er wel meer, maar als jij het hebt over 'doorbraak'... Zo'n goede speler hoort dan alsnog... Ik snap wel dat het een samenloop van omstandigheden is, je bent ook afhankelijk van de spelers om je heen. Maar hij was duidelijk in zijn commentaar na afloop: 'Shit happens, kan gebeuren.' Hij heeft het daarna goed opgepakt", aldus Perez.