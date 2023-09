Perez wijst niet Gaaei, maar andere hoofdschuldige aan bij goal Feyenoord

Kenneth Perez vindt dat Jorrel Hato het nodige mag worden aangerekend bij de openingstreffer in de Klassieker. Volgens de analist had de Ajax-verdediger beter moeten dekken bij de 0-1 van directe tegenstander Santiago Giménez. "Hij laat hem gewoon lopen", stelt Perez op ESPN.

Ajax staat bij rust op een 0-3 achterstand in de Johan Cruijff ArenA. Na tien minuten lag de eerste al in het net. Quinten Timber zette Anton Gaaei eenvoudig opzij, waarna de middenvelder Giménez van een pass voorzag. De Mexicaan etaleerde zijn klasse en schoot de bal onberispelijk achter doelman Jay Gorter.

De rol van Gaaei wordt door ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen als eerst uitgelicht. Perez vindt echter ook dat Hato het nodige te verwijten valt. "Hato staat bij Giménez en laat hem gewoon lopen." Been voegt toe dat Timber juist complimenten verdient. "Een geweldig blok, sterk als een paard. Hij loopt zo makkelijk weg."

Ondanks de 0-3 ruststand zagen de analisten Ajax wel sterk beginnen. "Je zag toch even dat Feyenoord aan het zoeken was naar hoe ze druk gingen geven", zegt Kees Kwakman. "Ze wilden maar die driehoekjes maken." Perez deelt die observatie. "Ik vond Feyenoord in deze fase een beetje te laconiek. Sla dan een linie over, ze bleven maar heel kort die driehoekjes maken, waardoor Ajax voor het oog goed leek te beginnen."