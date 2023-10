Perez werpt gevoelige kwestie op: ‘Moet Ajax hem dit wel aandoen?’

Maandag, 30 oktober 2023 om 20:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:30

Kenneth Perez vraagt zich af of het verstandig is om John van 't Schip kort na het overlijden van zijn vrouw Daniëlle van 't Schip aan te stellen als interim-hoofdcoach van Ajax. Perez begrijpt dat de oud-aanvaller dolgraag aan de slag gaat bij de Amsterdammers, maar vreest voor een terugval in zijn rouwproces. "Ik vraag me dan toch af: moet de leiding van een club hem dit wel aandoen?", aldus Perez in Voetbalpraat op ESPN.

Van 't Schip is tot de rest van het seizoen aangesteld als opvolger van de ontslagen Maurice Steijn. "Ik snap heel goed dat hij het graag wil en 'ja' zegt. Maar ik vraag me dan toch af: moet de leiding van een club hem dit wel aandoen? Na zo'n groot verlies dat hij net geleden heeft."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hij voelt zich nu misschien klaar om het te doen. Hij heeft zelf gezegd dat hij het met zijn vrouw heeft overlegd. Het was echt mooi hoe hij dat vertelde. Dat geloof ik ook zeker, alleen zo'n verlies..."

"Je merkt het misschien nu nog niet, maar je hoort vaak van mensen die een dierbare verloren hebben, dat er een terugval volgt", weet Perez. Van 't Schips vrouw Daniëlle overleed op 10 oktober op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van endeldarmkanker.

Perez gunt het Van 't Schip om bij Ajax aan de slag te gaan, maar weet dat er in de hoofdstad veel gevraagd wordt. "Het is een hele zware baan in het Nederlands voetbal", legt Perez uit. "Het is een hele moeilijke baan, waar elke dag iedereen wel iets van je wil."

Op zondag 17 december trouwt de zoon van Van 't Schip in Australië. De interim-coach mist daardoor die dag met goedkeuring van Ajax de thuiswedstrijd tegen zijn oude club PEC Zwolle.

"Je bent 365 dagen in het jaar de hele dag trainer van Ajax", zegt Perez. "Dan mis je heel vaak mooie dingen in de familiaire sfeer. Maar in dit geval snap ik ook wel dat Ajax dit toestaat. Je kan niet zeggen: 'Als je komt mag je niet naar het huwelijk van je zoon.'"