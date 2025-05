Perez totaal oneens met El Ahmadi over rol Ajax-doelman Pasveer bij late 2-2

Ajax verspeelde tegen FC Groningen in extremis een 1-2 voorsprong en stapte flink teleurgesteld en met een 2-2 gelijkspel van het veld. De gelijkmaker van Thijmen Blokzijl viel in de 99ste minuut en is voer voor discussie bij Voetbalpraat.

''Pasveer keept een goed seizoen. Maar een bal in je eigen vijf meter... Het is moeilijk, maar je mag dat wel wat beter doen'', zo oordeelt Karim El Ahmadi hard over de doelman van Ajax.

Kenneth Perez is het daar volstrekt niet mee eens. ''Wat moet hij doen dan? Iedereen staat voor hem, en je kan niet dwars door iedereen heen rennen. Hij had vooraf kunnen zeggen: 'Jongens, ga van me af'. Maar met zo'n bal heb je geen kans als keeper.''

''Maar heb je keepers gezien die daar wél goed uitkomen?'', wil El Ahmadi weten. ''Niet met zo'n bal. Kijk, met een hoge bal kun je het voorkomen. Maar bij deze bal, hoe moet hij daar uit komen?'', vraagt Perez zich hardop af.

''Het was een geweldige goal van Groningen. Je kan misschien zeggen dat Mokio niet staat op te letten'', vervolgt Perez de discussie over de late 2-2 van Groningen. ''En Van Bergen heeft een laatste inspanning bij de 1-1. Kijk, hele goede keepers hebben al gezien dat de voorzet komt. Een halve stap.''

''Jij hebt toch ook met Heurelho Gomes gewerkt?'', vraagt Perez aan tafelgenoot Danny Koevermans, die net als de Deense analist bij PSV met de Braziliaanse keeper speelde. ''Toen hoefde je je nooit zorgen te maken, het werd altijd opgelost. Maar dat is niet niveau-Pasveer.''

''Gomes had daar kunnen uitkomen, maar zulke goede keepers hebben we niet'', herhaalt Perez als El Ahmadi nogmaals opwerpt dat een andere keeper wél had kunnen uitkomen.