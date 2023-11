Perez schudt Feyenoord-ster wakker: ‘Speelt nonchalant, denkt dat hij alles kan’

Zondag, 5 november 2023 om 22:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:32

Kenneth Perez is van mening dat Lutsharel Geertruida ‘even wakker moet worden’. Volgens de Deense analyticus speelt de verdediger van Feyenoord momenteel te nonchalant.

“Zelfvertrouwen is goed, maar er moet geen nonchalance binnen de ploeg sluipen”, zegt Perez bij Dit was het Weekend van , terwijl hij beelden laat zien van de Feyenoorder tegen RKC Waalwijk (1-2 winst) en FC Twente (2-1 verlies) waar hij balverlies lijdt.

“Ik bespeur die nonchalance een klein beetje bij Geertruida”, vervolgt Perez. “Hij is normaal gesproken enorm betrouwbaar en doet altijd heel erg zijn best. Ik vind dat hij te veel risico neemt in zijn spel en iets te nonchalant omgaat met balbezit.”

Perez noemt ook het EK-kwalificatieduel van Nederland met Griekenland, waarin Geertruida in zijn ogen te vaak de bal verspeelde. De analist stelt dat de verdediger van Feyenoord nu denkt dat hij alles kan. “Ik heb het gevoel dat hij even terug naar de basis moet: het inspelen van normale ballen en van daaruit weer bouwen.”

“Nu wil hij elke keer die geweldige bal geven en treuzelt hij te lang, zoals tegen Griekenland. Ik bespeur een beetje nonchalance bij hem, zonder dat ik wil zeggen dat het helemaal niks is bij hem. Hij moet gewoon even wakker worden”, aldus Perez.

Geertruida is niet de enige Feyenoorder die kritiek krijgt na de wedstrijd tegen RKC. Met een mislukte panenka zorgde Santiago Gimenez voor frustratie bij zijn trainer Arne Slot. “Als ik had geweten dat hij een panenka wilde doen, had ik het wel uit zijn hoofd gepraat’’, zei de oefenmeester na afloop bij de NOS.

“Hij heeft ons de afgelopen anderhalf jaar vaak gered, maar dit is absoluut de verkeerde manier om je te laten zien. De laatste twee wedstrijden heeft hij niet goed gespeeld, dus daar zullen we nog wel een gesprek over hebben.’’