Perez schrikt van Feyenoord - PSV: ‘Vorig jaar gangmaker, nu is hij zó slecht’

Maandag, 7 augustus 2023 om 22:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:35

Kenneth Perez is geschrokken van het optreden van Mats Wieffer. Te gast in het programma Voetbalpraat van ESPN blikt de analyticus terug op het duel tussen Feyenoord en PSV (0-1) in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, waarin de middenvelder van de Rotterdammers geen sterke indruk achterliet. “Vorig jaar was hij de gangmaker, maar nu is hij zó slecht”, zo concludeert Perez maandagavond.

“Het viel mij op dat Arne Slot zó ongelooflijk complimenteus was, dat ik zoiets had van: wow, het klinkt alsof Feyenoord eigenlijk geen tegenstand had”, opent Perez, terugblikkend op de wedstrijd van afgelopen vrijdag. “Wat was dit nou weer? Dit was bijna too much. Trainers vinden het ook altijd vrij belangrijk om te benoemen wie er allemaal wel en niet bij waren, en hoeveel doelpunten die verkochte spelers normaal wel niet maken.”

“Hij vergeet alleen dat hij ook spelers heeft gehaald”, vervolgt Perez. “En die hebben ze niet voor niets gehaald. Het moet natuurlijk wel iets meer bij elkaar komen. Het kampioenschap ligt wel meer open, want nu kun je niet met zekerheid zeggen dat Feyenoord het weer gaat winnen. Feyenoord heeft echt wel een aantal doelpunten ingeleverd en bovendien is er een heel nieuw middenveld.”

Niet alleen denkt de analist dat de uitgaande en inkomende transfers invloed hadden op het spel van Feyenoord, want ook een aantal vaste krachten haalde niet het gebruikelijke niveau. “En dan de gangmaker van vorig jaar, Mats Wieffer, die was zó slecht. Dat was echt gek om naar te kijken. Zerrouki en Calvin Stengs moeten ook nog wennen. De ruimtes waren ook erg klein op het middenveld, en daar het PSV het beter voor elkaar dan Feyenoord”, besluit Perez.