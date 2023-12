Perez moet lachen om ‘grappige speler’ van Feyenoord: ‘Komt echt niks uit’

Kenneth Perez is niet achterovergeslagen van het niveau van Feyenoord in de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht (2-1). De Rotterdammers wonnen wel in eigen huis, maar deden dat met pijn en moeite. Met name richting het einde van de wedstrijd was de geest uit de fles bij de ploeg van Arne Slot.

Feyenoord speelde soeverein in de eerste helft, maar liet de teugels vieren naarmate de tweede helft vorderde. Utrecht drong daarop aan in de jacht op de gelijkmaker, maar wist deze niet te produceren.

"Als het verschil maar één is, kan een verdwaalde voorzet je al de das om doen", aldus Perez bij ESPN. "Feyenoord heeft in de tweede helft niet heel veel gecreëerd. Je ziet dat het de laatste drie weken al iets moeizamer gaat. Ze hebben een paar tikkies gehad, onder meer in de Champions League."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Perez pikt er een paar spelers uit. "Minteh vind ik een grappige speler", aldus de Deen. "Daar komt vandaag echt helemaal niks uit. Stengs had het ook niet meer met zijn creativiteit in de tweede helft. Paixão probeerde het wel, maar echt lekkere aanvallen zaten er niet meer tussen.

"Ik denk dat Slot heel tevreden is over de wedstrijd, want in de beker gaat het erom dat je door bent", concludeert Perez. "Ik denk dat Feyenoord snakt naar de winterstop. Ze zijn door en kunnen met frisse moed naar de tweede seizoenshelft toewerken."

De spelers van Feyenoord zijn vanaf morgen vrij om te gaan en staan waar ze willen, daar de Eredivisie tot 12 januari stilligt. De meeste spelers vliegen een paar dagen uit. Feyenoord hervat de competitie op 14 januari met een thuiswedstrijd tegen NEC.

"Tweede word je sowieso", gaat Perez verder. "Dan wordt het afwachten wat er te halen valt bij PSV. Het zal heel moeilijk worden om te stijgen, zoals het ook heel moeilijk zal worden om te dalen."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties