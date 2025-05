Perez lyrisch over beste aankoop in Eredivisie: 'Wat een héérlijke en goede speler'

Nu het seizoen is afgelopen, kijkt men bij ESPN terug op de hoofdrolspelers van de afgelopen negen maanden. Kenneth Perez is in Dit Was Het Weekend lovend over een aanwinst van Feyenoord van vorig jaar.

Presentator Milan van Dongen wil van Perez wat hij de beste aankoop van het seizoen vindt. ''Ik kies voor Hwang In-beom. Ik vind dat echt een héérlijke speler om naar te kijken'', is de analist lyrisch over de middenvelder van Feyenoord.

''Zo'n speler gun ik elk team. Dat vond ik ook fijn als speler, iemand bij wie je de bal altijd kwijt kunt'', voegt Perez toe aan zijn lofzang op de Zuid-Koreaanse controleur in Rotterdamse dienst.

Van Dongen merkt op dat Hwang aanvallend minder brengt: drie goals en twee assists. Perez heeft daar totaal geen boodschap aan. ''Daar staat hij niet voor. Over Frenkie de Jong hoor ik ook altijd dat hij meer moet scoren. Hij zorgt ervoor dat de rest beter speelt.''

''Hwang is de motor en bepaalt het ritme van zijn team'', heeft de Deen de middenvelder hoog zitten. ''Hij doet dat net als Frenkie de Jong, hij is links- en rechtsbenig en verliest nooit de bal. En had jij ooit van Hwang gehoord? Karim El Ahmadi een beetje, omdat hij met Marokko tegen Zuid-Korea had gespeeld.''

''En dan komt hij naar Feyenoord... Wát een goede speler. Hij is bijna dertig, en dan ben je in Nederland al bijna af. Maar hij zeker niet'', vindt Perez Hwang een enorm belangrijke speler voor Robin van Persie.

Hwang werd vorig jaar september door Feyenoord binnengehaald met een vierjarig contract. De teller staat inmiddels op dertig wedstrijden voor de Rotterdammers in alle competities. Transfermarkt schat de transferwaarde van Hwang in op twaalf miljoen euro.