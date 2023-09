Perez kan haast niet geloven wat hij ziet bij Klassieker: ‘Dit is zó triest’

Zondag, 24 september 2023 om 17:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:27

Kenneth Perez is pessimistisch gestemd na het definitief staken van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord van zondag. De analist baalt flink van het gedrag van de supporters van de thuisploeg, die er door het gooien van vuurwerk voor zorgden dat er niet werd verder gespeeld. Perez oppert het idee om voortaan zonder publiek te spelen, al weet hij ook dat dat geen realistisch scenario is.

"Dit is zó triest, kleine kinderen die huilend weggedragen moeten worden omdat het zo'n grimmige sfeer is", verzucht Perez kort na de staking bij ESPN. "Je maakt je zorgen over je geliefden die in het stadion zijn, als dit escaleert. Ook buiten het stadion. Dit is gewoon niet grappig. Dit is natuurlijk geen manier om te laten zien dat je het oneens bent met het beleid. Je moet dan op de blaren zitten en toch je club steunen. Het is een zooitje op het veld, in de bestuurskamer en dus ook bij het publiek."

Een huilend kindje wordt van de tribune gedragen bij De Klassieker.

"Maar het probleem is: wat moet je ermee? Wie kan dit oplossen?", vraagt Perez zich hardop af. "Ga dit maar eens oplossen. Ja, altijd zonder publiek spelen. Dat is de enige echte oplossing, maar ja, dat is geen oplossing." Collega-analist Mario Been vult aan door te zeggen dat Feyenoord met netten werkt en dat de club daar zeker mee geholpen is. "Er is nu geen negativiteit in Rotterdam, dat scheelt ook. Hier in Amsterdam is enorm veel negativiteit. Dat merk je aan alles als je hier rondloopt en coryfeeën spreekt, dit is hun Ajax niet."

Staking

Ajax - Feyenoord werd bij een 0-3 stand definitief gestaakt. Een minuut voor rust van De Klassieker werd het duel voor de tweede keer stilgelegd door arbiter Serdar Gözübüyük vanwege het gooien van vuurwerk op het veld. Hierdoor gingen beide teams direct richting de kleedkamer. Ditzelfde gebeurde na rust toen er fakkels op het veld werden gegooid vanuit de F-Side. De lokale driehoek, een overlegorgaan bestaande uit de KNVB, de politie en beide clubs, praatten over een mogelijke definitieve staking, die er uiteindelijk dus is gekomen. De verwachting is dat er dinsdagochtend zonder publiek verder wordt gespeeld. Tijdens het duel was het al onrustig op de tribunes en na de staking was het ook chaotisch buiten het stadion.