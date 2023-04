Perez: ‘Is hij een leider bij Ajax?’ Jansen: ‘Nee, alleen Tadic en Klaassen'

Maandag, 24 april 2023 om 20:39 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:42

Freek Jansen vindt dat het gebrek aan leiderschap in de kleedkamer van Ajax is een belangrijke verklarende factor is voor de tegenvallende prestaties. De Ajax-watcher laat te gast in het programma Voetbalpraat van ESPN weten dat hij momenteel alleen Dusan Tadic en Davy Klaassen als echte leiders ziet, waardoor de selectie van trainer John Heitinga een onsamenhangend geheel vormt. “De impact van het vertrek van Tagliafico, Martínez en Antony is zó groot, want zij namen het voortouw in de kleedkamer”, stelt de journalist.

Jansen maakt van de gelegenheid gebruik om ‘karakterologische problemen’ in de spelersgroep van Ajax aan te kaarten. Het gebrek aan ‘karakters’ is volgens de journalist een belangrijk voorspeller van een tegenvallend seizoen. “Er heerst totale onverschilligheid. Het is allemaal los zand. Het trekt elkaar ook allemaal niet omhoog. Tadic is nog een van de weinige spelers die recht van spreken heeft.”

“Tadic is wel degene die altijd nog probeert gas te geven, ook dagelijks op het trainingsveld”, vervolgt Jansen. “Hij probeert ook jongere spelers het voorbeeld te geven en mee te krijgen de gym in. Er is ook een categorie spelers bij Ajax die denkt: ze kijken maar. De impact van het vertrek van Tagliafico, Martínez en Antony is zó groot. Niet alleen het voetballende gedeelte, want dit waren juist de figuren die in de kleedkamer het voortouw namen. Tagliafico speelde al enige tijd niet meer, maar hij was wel een groot voorbeeld voor jonge gasten. Maar nu kijken ze en zien ze alleen Tadic...”

Perez vraagt zich af of Steven Bergwijn een rol van betekenis speelt in de kleedkamer van Ajax, maar Jansen heeft een resoluut antwoord klaar: “Nee. Je hebt wel spelers die naar Bergwijn toetrekken in de groep, maar hij is geen leider. Karakterologisch zijn Klaassen en Tadic de enige twee die de kar trekken. Misschien Timber nog een beetje, maar de rest...”, aldus Jansen.