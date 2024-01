Perez ergert zich aan AZ-speler: ‘Vindt zichzelf heel goed, maar is verre van’

Kenneth Perez heeft zich dit weekend gestoord aan Myron van Brederode. De analist vindt dat de AZ-aanvaller het drukzetten niet goed beheerst, waardoor hij onder andere zijn ploeggenoten dubbele arbeid bezorgt. Ook Van Brederodes houding wekt ergernis bij Perez. "Hij loopt er een beetje bij van: 'Dit heb ik allemaal al wel gedaan'", aldus Perez bij Dit was het Weekend.

Mede door een blunderende Andries Noppert sleepte AZ ternauwernood een punt uit het vuur op bezoek bij sc Heerenveen (2-2). Dat betekent dat de huidige nummer vier van de Eredivisie al vier wedstrijden op rij zonder winstpartij is.

Volgens Perez speelt onder meer het spel van Van Brederode de Alkmaarders parten. De vleugelspits zou door zijn matige drukzetten juist datgene missen waar AZ naar streeft.

"Als je druk wilt zetten... ik kan me best wel irriteren aan Van Brederode. Dat is zo'n speler die vindt dat hij goed bezig is, maar verre van, buiten dat hij dingen moet creëren", steekt Perez van wal bij Dit was het Weekend.

De Deen pakt er enkele voorbeelden bij, waarbij Van Brederode niet meesprint met zijn tegenstander of juist op het verkeerde moment drukzet. "Hij doet op zich wel mee met sprinten, maar vaak is het een soort schijn. Hij helpt zijn back wat dat betreft ook niet met dubbelen."

Van Brederodes overkomen maakt de ergernis compleet bij Perez. "Hij loopt er een beetje bij van 'Dit heb ik allemaal al wel gedaan'. Dat is verre van de waarheid, kan ik je vertellen. Hij moet veel en veel meer doen en in ieder geval veel beter leren hoe je drukzet."

Van Brederode steekt net als de rest van zijn ploeg niet in de beste vorm van zijn leven. De twintigjarige Hoofddorper maakte in september zijn laatste doelpunt, en gaf dit seizoen slechts één assist, tegen de amateurs van Quick Boys in de TOTO KNVB Beker. Toch geniet Van Brederode doorgaans de voorkeur boven directe concurrent Ruben van Bommel. Van Bommel maakte in de minuten die hij kreeg al vijf keer zoveel treffers als Van Brederode.

