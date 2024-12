Perez: 'Er staat nu echt een kerel! Dit wordt een speler voor het Nederlands elftal'

Kenneth Perez vindt dat Ruben van Bommel een uitstekende ontwikkeling doormaakt. De linksbuiten van AZ was zondag tegen Ajax (2-1 winst) een van de uitblinkers en kan volgens Perez zelfs het Nederlands elftal halen.

Van Bommel had het tijdens de wedstrijd constant aan de stok met zijn directe tegenstander Anton Gaaei. "Dit was een persoonlijk iets", vertelt Jeroen Haarsma van het Noordhollands Dagblad in ESPN's Voetbalpraat.

"Gaaei zei wat dingen tegen Van Bommel na een duelletje", vervolgt Haarsma. "Toen maakte hij ook dat gebaartje. Daarna kreeg Van Bommel bijna die schop. Het is maar goed dat Gaaei ‘m niet raakte, anders was dat denk ik rood geweest."

Gaaei had het lastig met Van Bommel. "Ik hoorde Van Bommel Gaaei zou hebben weggespeeld, maar dat vond ik echt niet", aldus Haarsma. "Gaaei hield zich in veel duels behoorlijk staande."

Perez heeft genoten van het optreden van Van Bommel. "Het is goed dat Van Bommel zelfbewuster wordt. Er staat nu echt een kerel. Hij is lang en sterk, heeft een goed schot, heeft snelheid. Een interessante speler voor de toekomst, voor het Nederlands elftal zelfs."

Perez ziet Van Bommel aan fysieke kracht winnen. "Hij komt natuurlijk net terug van een blessure. Vaak zie je aan spelers hun bouw dat ze dan het krachthonk in zijn geweest. Hij ziet er echt lean and mean uit."