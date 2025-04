Voormalig Ajax-keeper Diant Ramaj doet opvallende uitspraak: ‘Ik ben het grootste talent’

Diant Ramaj heeft voor opschudding gezorgd in een interview met Bild. De voormalig Ajacied vindt zichzelf het grootste keeperstalent van Duitsland.

De Duitse goalie maakte deze winter de overstap naar Borussia Dortmund, dat vijf miljoen euro overmaakte naar Amsterdam inclusief bonussen. Ramaj tekende in Dortmund een contract tot medio 2029 en werd tot het einde van het seizoen verhuurd aan FC Kopenhagen.

Bild publiceerde onlangs een lijst met de tien beste fitte Duitse keepers. Ramaj ontbreekt, tot zijn eigen verbazing, op de lijst. De Duitse doelman met Kosovaarse roots ging daarom in gesprek met de Duitse krant.

“Eerlijk gezegd had ik nog nooit van die ranglijst gehoord”, begint Ramaj. “Ik ben sowieso niet zo’n fan van dat soort statistieken. Wat voor mij belangrijk is, is hoe ik naar mezelf kijk. En dat is zeker niet buiten de top tien, maar juist daarboven."

Ramaj doet vervolgens een opvallende uitspraak. “Onder de jonge talenten ben ik de nummer één. Als je ook de oudere generatie meetelt, is Neuer duidelijk de beste. Daarna komen keepers als Ter Stegen, Nübel en Baumann. Maar ik vergelijk mezelf niet met hen, ik kijk vooral naar de jonge keepers. Het gaat om de toekomst, niet om het verleden”, geeft de 23-jarige keeper aan.

Op de vraag of hij verwacht komend seizoen bij Dortmund onder de lat te staan, antwoordt Ramaj: “Dortmund is een grote club, dus het zal niet gemakkelijk worden. Ik moet bij Kopenhagen wedstrijden blijven spelen. Ik wil daar goed presteren en de rest komt dan vanzelf."

De doelman van Kopenhagen geniet belangstelling van Kosovo, maar wil graag uitkomen voor Duitsland. "Af en toe heb ik nog contact met Manuel Schneider, mijn oude keeperstrainer. Van het eerste elftal heb ik nog niks gehoord. Maar ik weet: als ik mijn potentie waarmaak, wordt het lastig om onder de radar te blijven. Die komende generatiewissel kan alleen maar in mijn voordeel werken”, sluit hij af.