Perez en Vink zijn het eens: ‘Hij kan véél beter voetballen dan iedereen denkt’

Kenneth Perez en Marciano Vink zijn laaiend enthousiast over de ontwikkeling van Robin Pröpper. De dertigjarige verdediger van FC Twente kwam pas later in zijn carrière in de top van het Nederlandse voetbal terecht, maar handhaaft zich daar volgens de ESPN-analisten geweldig.

Pröpper sloot zondag het seizoen met FC Twente uitstekend af. Via een 1-2 zege bij PEC Zwolle werd de derde plek in de Eredivisie op eigen kracht veiliggesteld. "Als je ziet wat er voor wisselingen zijn geweest afgelopen zomer... Veel sterkhouders gingen weg en dat moet dan aangevuld worden", zei Pröpper na afloop voor de camera van ESPN.

"Daarnaast een nieuwe staf." Joseph Oosting nam het over van Ron Jans. "Al die dingen bij elkaar, daar moet je weer een team van maken. Als je dat dan kan bekronen met een derde plek, dan heb je het zó goed en mooi met elkaar gedaan."

Ook Perez spreekt van een uitstekende prestatie van Twente. Pröpper speelde daar volgens de Deen een belangrijke rol in. "Een ontzettend boegbeeld voor FC Twente. Ik had mijn twijfels toen hij van Heracles naar Twente ging."

De transfer van Pröpper naar Enschede vond plaats in 2021. "Hij zou de verdediging gaan leiden en is dat ook echt gaan doen. Ik vind het écht knap hoe hij het verschil maakt met zijn agressiviteit, voetballend vermogen, passing en leiderschap. Voor mij is hij echt dé leider van dit FC Twente."

Vink is het daar roerend mee eens. "Alles wat Kenneth opnoemt zien we, maar hij kan ook véél beter voetballen dan dat iedereen denkt. Hij is veel technischer dan dat je denkt." Perez reageert: "Honderd procent waar."

Pröpper is een onmisbare kracht voor de Tukkers. "Twee weken geleden toen hij gewisseld werd tegen AZ (2-1 verlies, red.) zag je dat het opeens uit elkaar viel", aldus Perez. "Ik vind Pröpper zo stabiel. Het is een hele knappe ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt."

