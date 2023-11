Perez en Kamperman kunnen nauwelijks geloven wat Bruns over rode kaart zegt

Zaterdag, 4 november 2023 om 19:29 • Rian Rosendaal

Guus Til schoot zaterdag na twintig minuten spelen tegen Heracles Almelo (0-6) namens PSV naast. Op het moment dat de middenvelder schoot, kreeg hij een keiharde tackle te verduren van Justin Hoogma. Na het zien van de beelden besloot arbiter Joey Kooij tot het geven van een strafschop én een rode kaart voor Hoogma. Thomas Bruns sputtert na afloop nog wat tegen, maar vindt na het zien van de beelden ook dat de rode prent voor zijn ploeggenoot terecht is.

"Ik heb het nog niet teruggezien hoor, maar volgens mij probeert Justin (Hoogma, red.) gewoon om het schot te blokken", opent Bruns bij ESPN. "Maar hij blokt hem niet, hij raakt echt vol de enkel (van Til, red.). Het klopt allemaal wel precies, hoor", countert verslaggever Pascal Kamperman direct.

"Dit zijn gewoon duels die in het voetbal gespeeld worden", neemt Bruns Hoogma enigszins in bescherming. Kamperman kapt de middenvelder van Heracles direct af. "Dit was gewoon rood en een penalty, klaar." Bruns is het daar niet gelijk mee eens: "Ik weet niet wat de regel is, maar het is toch ook penalty en geel, toch?"

"Dit was een zo'n buitensporige inzet dat het gewoon direct rood was", aldus Kamperman, die direct een antwoord krijgt van Bruns. "Ik heb het niet gezien, dus ik kan er niet over oordelen." De routinier van Heracles krijgt de beelden voorgeschoteld en ziet dat Hoogma Til duidelijk en hard van achteren raakt. Bruns lijkt te beseffen dat het wegzenden van zijn ploeggenoot terecht was.

"Dat je nog met Pascal in discussie gaat? Die heeft daar oog voor", haakt de verbaasde Kenneth Perez in. "Ja, maar ik had het nog niet gezien", werpt Bruns op. "Maar misschien heb ik er geen verstand van", voegt Kamperman daar met een kwinkslag aan toe. "Hij schopt hem sowieso niet bewust, laat dat duidelijk zijn", maakt Bruns vervolgens duidelijk.

Perez snijdt de rode kaart voor Hoogma nog een keer aan op het moment dat Bruns wegloopt van het interview. "Hij gelooft je niet op je woord, Pascal. Dat verbaast ons toch wel", geeft de analist mee aan de verslaggever. "Je hebt de tackle 500 keer gezien, hij niet, en toch twijfelt hij aan je woorden."

Zesklapper PSV

Luuk de Jong schoot de strafschop binnen na de rode kaart voor Hoogma en nog voor rust maakte Jerdy Schouten zijn eerste treffer in Eindhovense dienst. Na rust zorgden Malik Tillman, André Ramalho, Guus Til en Ricardo Pepi voor de grootste zege in Almelo ooit. PSV staat na 11 duels op 33 punten en kan rustig afwachten wat de concurrentie gaat doen. Heracles staat voorlopig nog achtste.