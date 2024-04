Perez dubt over PSV'er: ‘Als hij 45 miljoen moet kosten, is zo’n dip wél erg’

Kenneth Perez heeft genoten van Johan Bakayoko afgelopen speelronde. De PSV'er legde een uitstekende wedstrijd op de mat tegen sc Heerenveen (0-8 winst), en was daarin op schitterende wijze goed voor de 0-6. Perez vraagt zich echter af of Bakayoko zijn vermeende vraagprijs waard is. "35 miljoen is toch best wel heel veel geld?", stelt de analist bij Dit was het Weekend.

PSV speelde Heerenveen donderdag van het kastje naar de muur, resulterend in de grootste uitzege ooit voor de Eindhovenaren. Bakayoko is een van de PSV'ers die wordt uitgelicht bij Dit was het Weekend.

Presentator Jan Joost van Gangelen refereert direct aan afgelopen transferzomer, waarin Bakayoko voor 35 miljoen euro naar Brentford had kunnen verkassen. "Nu is hij duurder!", jubelt Van Gangelen bij beelden van de 0-6.

Perez zet al vraagtekens bij het initiële bedrag. "35 miljoen, dat is toch best wel heel veel geld?", aldus de Deen. "Voor een speler die het nu één jaar goed gedaan heeft, en er eigenlijk alleen maar in is gekomen omdat Gakpo en Madueke weggingen. En sommige mensen zouden het belachelijk vinden als hij 'maar' voor 35 miljoen weg zou gaan."

Perez vindt dat Bakayoko constanter moet worden om een dergelijk bedrag recht aan te doen. "Hij is zeer talentvol, echt geweldig om naar te kijken en hij leeft ook voor de sport. Maar ook hij heeft een dip van vier tot zes weken gehad, waarin hij geen goals of assists had en alleen maar voor zichzelf speelde. Dat is niet erg, maar als je hoort dat hij 35 miljoen moet kosten, is het wél erg."

Marciano Vink, die ook in de studio is aangeschoven, is minder onder de indruk van het bedrag. "Madueke was eigenlijk nooit fit. Zelfs dáár werd 35 miljoen voor betaald. Wij hebben het nu over een vormdipje, dus waarom zou hij (Bakayoko, red.) geen 35 miljoen kunnen kosten als Engelse clubs dat willen betalen? Hij is Belgisch international, ze gaan naar een EK, hij heeft een goed seizoen en is ook in de Champions League een aantal keer beslissend geweest", aldus de analyticus.

De twintigjarige Bakayoko speelt momenteel pas zijn eerste volledige seizoen in de basis bij PSV. De vleugelaanvaller kwam deze jaargang vooralsnog tot 45 wedstrijden, waar hij dertienmaal scoorde en veertienmaal aangever was. Ook verzamelde hij inmiddels elf interlands voor het Belgische nationale team. De kans is groot dat bondscoach Domenico Tedesco Bakayoko komende zomer meeneemt naar het EK.

