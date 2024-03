Perez beveelt één speler op veld tijdens PSV - FC Twente totaal andere sport aan

Kenneth Perez is niet onder de indruk van Mitchell van Bergen. De aanvaller had in de blessuretijd van het duel tussen PSV en FC Twente de 0-1 op de schoen, maar het lukte hem oog in oog met doelman Walter Benítez niet te scoren. “Hij kan beter op atletiek gaan, want voetballen kan hij niet”, aldus Perez.

PSV boekte zondag 97ste speelminuut een overwinning op FC Twente. Lang zag het ernaar uit dat het Eredivisie-duel uit zou draaien op een doelpuntloos gelijkspel, maar in de slotseconden zorgde invaller Ricardo Pepi voor de enige treffer van de wedstrijd: 1-0.

Max Bruns ging de fout in, waardoor Luuk de Jong kon overnemen. Uiteindelijk belandde de bal bij Malik Tillman, die de assist op Pepi verzorgde. “Ik heb het wel te doen met Bruns”, zegt Perez in het programma Dit was het Weekend van ESPN.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Hij verloor natuurlijk een kopduel van Luuk de Jong en hij ging grof de fout in voorafgaand aan de tegentreffer, maar verder speelde hij aardig. Bruns wordt nu als schuldige aangewezen voor de nederlaag, maar die jongen, Mitchell van Bergen, die is toch nét zo schuldig? Hij had gewoon de 0-1 moeten maken.”

Van Wolfswinkel stuurde Van Bergen, die vanaf eigen helft startte, de diepte in in de 93ste speelminuut en hij was veel te snel voor Jerdy Schouten en Sergiño Dest. Hoewel de vleugelaanvaller vervolgens alleen op Benítez afstormde, slaagde hij er niet in te scoren.

“Je rekent je ook al rijk, want je weet: dit is een snelle jongen. Hij loopt iedereen voorbij en snijdt dan naar binnen, maar wat doet hij daarna? Hij wil de bal langs Benítez tikken?”

“Atletiek was misschien ook wel een betere sport voor hem geweest, want voetballen kan hij niet zo goed. Die snelheid is natuurlijk een fantastisch wapen, maar voetballen kan hij echt niet”, besluit Perez.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties