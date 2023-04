Pepi mag tóch weg bij Augsburg; PSV en Feyenoord horen hoge vraagprijs

Woensdag, 19 april 2023 om 10:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:44

Ricardo Pepi lijkt toch te mogen vertrekken bij FC Augsburg, meldt Sport Bild. De aanvaller, die dit seizoen wordt verhuurd aan FC Groningen, liet zich onlangs in een interview in Voetbal International negatief uit over de manier waarop zijn eigenlijk werkgever met hem omging. Pepi weigerde terug te gaan naar Augsburg en lijkt nu zijn zin te krijgen, daar de Bundesliga-club wil meewerken aan een transfer.

Pepi kwam vorig jaar zomer voor zestien miljoen euro van FC Dallas naar Augsburg, maar wist bij de Duitsers nog niet te imponeren. Sport Bild betitelt hem mede daarom als Mega-Flop. In totaal kwam de Amerikaan zestien keer in actie voor de huidige nummer veertien van de Bundesliga. Daarin wist hij niet te scoren. De Duitse boulevardkrant weet nu te melden dat de club bereid is om mee te werken aan een vertrek.

Geïnteresseerde clubs dienen dan wel met hetzelfde bedrag over de brug te komen als anderhalf jaar geleden is betaald: zestien miljoen euro. PSV en Feyenoord hebben al laten weten de spits met bovengemiddelde interesse te volgen. Ook Crystal Palace ziet Pepi graag komen. Bij Feyenoord zou de veertienvoudig Amerikaans international de opvolger moeten worden van de mogelijk vertrekkende Santiago Giménez. PSV heeft met Luuk de Jong een spits op leeftijd.

Pepi kwam afgelopen zomer op huurbasis over van Augsburg, waar hij nog over een doorlopende verbintenis tot medio 2025 beschikt. Dit seizoen kwam hij in 24 Eredivisie-optredens tot 11 doelpunten en 3 assists, terwijl hij ook een uitstekende indruk achterliet tijdens afgelopen interlandperiode. In de duels met El Salvador en Grenada in de CONCACAF Nations League was hij respectievelijk twee keer en eenmaal trefzeker.