Pep Guardiola sneert plotseling naar Noa Lang tijdens persconferentie Manchester City

Pep Guardiola bereidt zijn ploeg voor op een allesbepalende Champions League-clash. Manchester City neemt het woensdag op tegen Club Brugge en daar móét gewonnen worden, willen the Citizens doorstoten naar de volgende fase van het miljardenbal.

De blauwe club uit Manchester staat er namelijk niet geweldig voor in de meest prestigieuze Europese clubcompetitie. Na zeven wedstrijden - twee zeges, twee gelijke spelen en drie nederlagen - staat de club met 8 punten op de 25ste plek.

Dat is virtueel niet genoeg voor een plekje in de volgende ronde. Alleen de eerste nummers 24 bereiken namelijk de tweede fase in de nieuwe opzet van het toernooi. De nummers 9 tot en met 24 spelen trappen die nieuwe fase af tijdens onderlinge ontmoetingen met een andere club ergens in die lijst.

Voor Manchester City wordt het geen eenvoudig karwei. De ploeg van Guardiola speelt thuis tegen nummer twintig Club Brugge, maar de Belgen zijn al twintig wedstrijden op rij ongeslagen. De Spaanse oefenmeester weet wat er op het spel staat.

"We begrijpen wat er op het spel staat. Als we verliezen, is het voorbij", zei hij luchtig op de persconferentie. "Ik weet hoe belangrijk het financieel is voor de club om door te gaan in dit toernooi. Het kan de situatie van de club beïnvloeden."

"Maar uiteraard willen we ook om sportieve redenen doorgaan", vervolgt de trainer. Bij de vorige twee ontmoetingen tussen de teams ging Manchester City er beide keren relatief eenvoudig met de volle buit vandoor.

Guardiola stipt Lang aan als reden waarom. "Het zal zeker anders worden dan toen", vertelt hij tegen het aanwezige journaille. "Dit Club Brugge is beter. Destijds was Noa Lang er bijvoorbeeld nog bij. Hij verdedigde niet voldoende mee en dat konden we uitbuiten."

Zo gemakkelijk zal het nu niet gaan, vreest de trainer die onlangs Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov en Vitor Reis verwelkomde. "Zulke zaken zie ik momenteel niet meer bij Brugge. Elke speler doet exact wat er gevraagd wordt."