Pep Guardiola onthult toekomstplannen en weet precies wat hij gaat doen na Manchester City

Pep Guardiola gaat een sabbatical nemen wanneer hij stopt als trainer van Manchester City, zo heeft de Spaanse manager gezegd op de persconferentie na afloop van het duel met Wolverhampton Wanderers (1-0 winst).



De bezoekers boden goed partij aan de club uit Manchester, maar wisten ondanks een aantal grote kansen niet te scoren. Kevin De Bruyne, die bezig is aan zijn laatste duels voor Manchester City, maakte het winnende doelpunt.



Waar De Bruyne zeker bezig is aan zijn laatste weken in het Etihad Stadium, is er over de toekomst van Guardiola nog weinig bekend. De manager zei op het persmoment dat hij niet weet wanneer hij vertrekt bij de club.



“Ik zeg niet dat ik nu wegga, of volgend jaar, of over twee, drie, vier, vijf, zes jaar”, begon de Spaanse manager zijn betoog. Het contract van Guardiola loopt nog door tot medio 2027.



Guardiola weet echter wel precies wat hij gaat doen na zijn vertrek bij Manchester City. “Ik ga er echt even uit. Ik neem een pauze. Ik ga zeker niet met pensioen, maar ik ga niet weer meteen een baan aannemen”, aldus de 54-jarige manager.



Guardiola is momenteel bezig aan zijn negende seizoen bij the Citizens. In zijn tijd bij Manchester City won hij zes keer de Premier League, twee keer de FA Cup en eenmaal de Champions League.



Dit seizoen gaat het minder voortvarend. De club staat slechts derde in de Premier League, werd vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League. Wel bereikte Manchester City de FA Cup-finale. Die wordt gespeeld tegen Crystal Palace.