Pep Guardiola gooit zijn jongste debutant ooit bij Manchester City voor de leeuwen: Karim Rekik voorbijgestreefd

Pep Guardiola gunt Kaden Braithwaite dinsdagavond in de Carabao Cup zijn debuut in een Manchester City-shirt. Braithwaite, een verdediger, is 16 jaar en 183 dagen oud en verschijnt aan de aftrap bij het bekerduel met Watford.

Daarmee wordt de jongeling de op twee na jongste Manchester City-speler ooit. Glyn Pardoe (15 jaar en 341 dagen oud) werd in april 1962 de jongste Citizen ooit.

Paul Simpson (16 jaar en 36 dagen oud) houdt nog altijd de eer als de op een na jongste City-debutant ooit. Karim Rekik stond tot dinsdagavond als nummer drie op die lijst, maar wordt daar nu dus van afgestoten.

De Nederlandse centrumverdediger speelde na 16 jaar en 283 dagen zijn eerste wedstrijd, onder toenmalig manager Roberto Mancini. Guardiola zou op trainingen zeer onder de indruk zijn geraakt van Braithwaite, die de jongste speler wordt die onder de Spaanse manager debuteert namens Manchester City.

Naast Braithwaite, die als linksback of linkercentrale verdediger uit de voeten kan, kiest Guardiola overigens voor meer jeugdige namen in zijn basiself. Nico O’Reilly (19) debuteerde dit seizoen tijdens de gewonnen Community Shield en zal dinsdagavond voor het eerst sinds dat optreden tussen de lijnen verschijnen.

Voor James McAtee is het bovendien een speciale avond. De 21-jarige Engelsman is van kinds af aan fan van de regerend kampioen en zal dinsdagavond voor het eerst aan de aftrap verschijnen in het Emirates Stadium.

Erling Braut Haaland onderbreekt in de selectie. De doelpuntenmachine kreeg van zijn werkgever verlof om naar Noorwegen toe te reizen. Vermoedelijk is hij dit weekend, als Guardiola's equipe afreist naar Newcastle, wel weer gewoon van de partij.

Opstelling Manchester City: Ortega; Walker, Stones, Braithwaite, Lewis; O’Reilly, Nunes, McAtee; Doku, Grealish, Foden.