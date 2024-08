Pep Guardiola geeft goedkeuring: speler kan jaar na vertrek al terugkeren bij Manchester City

Ilkay Gündogan wordt mogelijk snel herenigd met de Premier League. De 33-jarige middenvelder mag vertrekken bij FC Barcelona om ruimte vrij te maken voor inkomende transfers en wat Pep Guardiola betreft kiest Gündogan voor een terugkeer bij Manchester City.

Dat meldt Fabrizio Romano dinsdagochtend. Volgens de transfergoeroe zijn the Citizens reeds met de Duitser in gesprek over een transfer.

Guardiola ziet Gündogan namelijk graag terugkeren in het Etihad Stadium. De Spaanse toptrainer heeft zijn goedkeuring aan de transfer gegeven en dus kan een hereniging snel realiteit worden.

Gündogan heeft echter meer ijzers in het vuur. Hij kan Barcelona ook inruilen voor een lucratief avontuur in Saudi-Arabië of Qatar.

Vooralsnog is een langer verblijf in het Spotify Camp Nou ook niet uitgesloten. Wel lijkt het duidelijk dat zowel speler als club aanstuurt op een vertrek.

In Barcelona's eerste wedstrijd van het nieuwe LaLiga-seizoen zat Gündogan niet bij de wedstrijdselectie, al had dat volgens trainer Hansi Flick te maken met een hoofdblessure. In de voorbereiding deed de inmiddels gestopte Duits international in drie van de vier oefenduels mee.

Gündogan kwam in de zomer van 2023 transfervrij over van Manchester City. De Engelse topploeg bood hem destijds een nieuw contract aan, maar Gündogan verkoos een avontuur bij Barcelona boven een langer verblijf in Manchester.