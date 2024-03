Pensionado V/d Vaart komt er niet goed af bij Studio Voetbal: ‘Een soort Gaaei!’

Rafael van der Vaart kreeg zaterdag de eer om namens de Ajax Legends aan te treden in de benefietwedstrijd tegen Liverpool Legends. Op Anfield kwam de oud-middenvelder in totaal 27 minuten in actie. Die gingen Van der Vaart echter niet in de koude kleren zitten, vertelt hij een dag later.

Bij NOS Studio Voetbal wordt Van der Vaart gevraagd naar eventuele pijntjes. "Ik hoop dat het een versneld programma is, zodat ik snel naar bed kan", grapt de 41-jarige pensionado. Die noemt de middag op Anfield overigens 'prachtig'. "Het was echt geweldig, 60.000 man, uitverkocht. Als je ziet hoe die mensen dat beleven, en dat die ernstig zieke trainer Eriksson nog een keer op de bank zat..."

"Het was heel emotioneel", vat Van der Vaart de middag samen. Dan worden zijn sportieve prestaties onder de loep gelegd. "Je werd ook nog gewisseld in de eerste helft", brengt presentator Sjoerd van Ramshorst op. "Een soort Gaaei", voegt tafelgast Jeroen Stekelenburg toe.

Daarmee doelt de journalist op de twee vroegtijdige wissels van de Ajax-rechtsback dit seizoen. Zowel Maurice Steijn als John van 't Schip haalde Gaaei al eens voor rust naar de kant. Van der Vaart probeert nog aan de vergelijking te ontkomen. "Toen ik gewisseld werd stond het 0-1, we verloren uiteindelijk met 4-2. Ik weet niet of het een of het ander met elkaar te maken heeft..."

Pierre van Hooijdonk weet dat wel. "Met tromgeroffel werd aangekondigd dat hij mee zou doen, dus ik heb er toch even de focus op gelegd", zegt de oud-spits. "En hij was erg nonchalant. Pisballetje geven... in zo'n wedstrijd moet je klinisch zijn en de knop om kunnen zetten."

Van Hooijdonk pakte de beelden erbij. "Hij wordt gewoon overgeslagen, moet je kijken! Ik vond dat pijnlijk om te zien, want het is zo'n grote voetballer geweest. Dan vind ik die dertig minuten nog aan de lange kant."

"Er is geen speld tussen te krijgen, deze analyse", lacht Van der Vaart. "Ik had al het gevoel dat ik overgeslagen werd, maar dit bevestigt het alleen maar."

