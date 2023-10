PEC Zwolle cancelt De Stentor na artikel over Van Polen: ‘Heel rigoureus’

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 07:41 • Jordi Tomasowa

De clubleiding van PEC Zwolle heeft besloten dat regionale krant De Stentor geen grote interviews meer met spelers van de Eredivisionist mag afnemen.

Reden hiervoor is een artikel over Bram van Polen, die in de veronderstelling was dat hij aankomend weekend tegen Feyenoord het record zou gaan verbreken als speler met de meeste wedstrijden voor PEC Zwolle. De club ging echter op onderzoek uit en kwam tot de ontdekking dat de 36-jarige verdediger daar nog ver van verwijderd is.

Recordhouder Albert van der Haar blijkt 551 wedstrijden voor PEC te hebben gespeeld, terwijl Van Polen pas op 486 duels staat. Merle Heppenhuis, clubwatcher van PEC Zwolle namens De Stentor, vertelt in de podcast Vak IJ dat PEC niet wilde dat deze informatie verwerkt zou worden in een artikel. Dit deed hij uiteindelijk wel.

“Het is nu eenmaal nieuws. Ook andere media schreven erover”, zegt Heppenhuis. De Zwolse club dreigde vervolgens met drastische gevolgen. “Ze probeerden dat duidelijk te maken met appjes, die allemaal heel dwingend waren om het niet te publiceren.”

PEC besloot uiteindelijk toch dat De Stentor geen grote interviews meer met spelers van de Overijsselse club mag afnemen. “Ik kreeg dat vrijdag te horen. Ik heb nooit de indruk gehad dat spelers de gesprekken onprettig vonden”, aldus Heppenhuis. Wouter Foppen, eveneens clubwatcher namens De Stentor, noemt de maatregel ‘heel rigoureus’. “Dit moet je als club altijd voorkomen.”

De krant schreef dat er her en der al voorbereidingen getroffen werden voor de feestelijke mijlpaal voor Van Polen, die er zelf ook op had gerekend dat hij het record binnenkort zou verbreken. De ervaren verdediger had de 488 officiële duels die op de Wikipediapagina van de club staan in z’n hoofd als record, maar dat blijkt een misverstand.

“Hoe het precies is misgegaan, weet ik niet, maar ik sta er nuchter in. Het was heel mooi geweest, een mijlpaal. Ik had het ook echt een eer gevonden. Maar je kunt moeilijk iets verzinnen. Blijkbaar zit ik er nog ver vanaf", aldus Van Polen.