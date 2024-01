PEC-fans scanderen lachend ‘Noppert in Oranje’ na gigantische blunder

PEC Zwolle heeft zaterdagavond in de absolute slotfase een zege uit handen gegeven. Het zag ernaar uit dat de Zwollenaren een 2-1 voorsprong op sc Heerenveen over de streep zouden trekken, maar in de slotfase tekende Ché Nunnely nog de gelijkmaker aan: 2-2. Doelman Andries Noppert ging bij de 1-1 van PEC gruwelijk in de fout en leverde de bal in bij doelpuntenmaker Younes Namli.

In de zesde speelminuut kreeg Heerenveen al een strafschop toegekend. Anouar El Azzouzi maakte in de zestien een overtreding op Patrik Wålemark, waarna Danny Makkelie naar de stip wees. Anas Tahiri maakte geen fout vanaf elf meter en tekende de 0-1 aan.

De doelpuntenmaker kreeg na een kwartier spelen een kans om de 0-2 te maken, maar ditmaal ging zijn poging over het doel van keeper Jasper Schendelaar. Nadien golfde de wedstrijd op en neer en kreeg ook PEC via onder meer Lennart Thy en Namli enkele mogelijkheden.

In de 22ste speelminuut ontsnapte PEC aan een tweede tegentreffer, toen Pawel Bochniewicz op de paal knikte. Even later redde Schendelaar op een inzet van Pelle van Amersfoort en Thom Haye had het vizier niet op scherp in de rebound.

Na een uur spelen klonken er spreekkoren in het stadion. De fanatieke aanhangers schreeuwden om het vertrek van algemeen directeur Xander Czaikowski. “Xander rot op, Xander rot op”, zo klonk het.

Enkele minuten na de spreekkoren werd PEC enorm in het zadel geholpen. Via een polletje belandde de bal bij doelman Noppert, die de bal volledig verkeerd raakte en inleverde bij Namli. Laatstgenoemde schoot overtuigend raak: 1-1.

Nadien werd Noppert, voormalig doelman van aartsrivaal Go Ahead Eagles, het mikpunt van spot bij de fans van PEC, die lachend ‘Noppert in Oranje’ scandeerden.

Hoewel PEC tweemaal zeer goed wegkwam en zeker geen goed voetbal op de mat legde, werd de 2-1 in de 73ste minuut gevonden. Thy kopte van dichtbij binnen uit een voorzet van Namli.

In de blessuretijd wist Heerenveen toch nog een punt uit het vuur te slepen. Thy miste een reusachtige kans op de 3-1, waarna Heerenveen snel kon omschakelen. Met een van richting veranderd wippertje tekende Nunnely de 2-2 aan.

