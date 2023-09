Paul Pogba wordt betrapt op doping en moet vrezen voor enorme schorsing

Maandag, 11 september 2023 om 17:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:01

Paul Pogba heeft een positieve dopingtest ingeleverd, zo melden Italiaanse media. De dertigjarige middenvelder van Juventus werd op 20 augustus betrapt na de openingswedstrijd in de Serie A tegen Udinese (0-3 winst). Pogba hangt een schorsing van maximaal vier jaar boven het hoofd en moet gezien zijn leeftijd dus vrezen voor het einde van zijn loopbaan.

De testosteronwaarde van Pogba bleek volgens de dopingtest te hoog. Een verhoogde testosteronwaarde is niet toegestaan zonder therapeutische vrijstelling. De middenvelder kwam tegen Udinese overigens niet in actie: de Fransman zat de hele wedstrijd op de bank. In de twee competitieduels die daarna volgden viel Pogba wel in.

Een contra-analyse moeten uitwijzen of Pogba daadwerkelijk doping heeft gebruikt. Het laatste geval van dopingcontroverse in de Serie A was dat van José Luis Palomino. De 33-jarige verdediger van Atalanta testte in 2022 positief op nandrolon, maar werd vervolgens vrijgesproken door het Nationaal Antidopingtribunaal.

Pogba is sinds vorig jaar zomer terug bij Juventus, dat hem transfervrij overnam van Manchester United. De tweede periode van Pogba in Turijn is vooralsnog een grote teleurstelling te noemen. De Fransman, die in 2018 wereldkampioen werd, heeft grote moeite om fit te worden en blijven. Het afgelopen jaar kwam hij in totaal tot slechts twaalf optredens voor Juventus.