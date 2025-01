Patrick Kluivert wil Nederlander verwelkomen bij Indonesië: 'Ik ben met hem in gesprek'

Patrick Kluivert hoopt dat Jaïro Riedewald zijn interlands binnenkort namens Indonesië speelt. Dat zei de kersverse bondscoach van Garuda zondag tijdens zijn presentatie in Jakarta.

Tijdens zijn presentatie kreeg Kluivert de vraag of hij met bepaalde spelers in gesprek is. “Ik weet niet of ik dat kan vertellen. Ik heb al met een aantal spelers gesproken die genaturaliseerd kunnen worden.”

Kluivert wilde in eerste instantie geen namen noemen. “Maar ik ben er druk mee bezig. Ik kan wel één naam noemen: Jairo Riedewald. Ik ben met hem in gesprek en we willen hem zo snel mogelijk naturaliseren.”

De in Haarlem geboren Riedewald speelde al zijn jeugdinterlands namens Nederland. In september 2015 debuteerde de 28-jarige verdediger van Royal Antwerp onder bondscoach Danny Blind in Oranje.

In totaal speelde Riedewald drie interlands namens het Nederlands elftal, waardoor hij nog kan switchen naar Indonesië. Zijn laatste interland dateert van 13 oktober 2015, toen Nederland met 2-3 onderuit ging tegen Tsjechië.

De linkspoot beschikt over Indonesische roots via zijn oma. Riedewald had ook de mogelijkheid om voor Suriname te kiezen, maar hij lijkt op korte termijn beschikbaar te zijn voor Kluivert.

Riedewald tekende halverwege augustus bij Royal Antwerp. Tot dusver kwam hij pas 482 minuten in actie namens The Great Old, verdeeld over 9 optredens. Riedewald miste een groot aantal wedstrijden vanwege een hamstringblessure.