Patrick Kluivert officieel aangesteld als bondscoach Indonesië, waarmee hij één kraakhelder doel heeft

Alle plooien zijn gladgestreken: Patrick Kluivert is de nieuwe bondscoach van Indonesië. De voormalig topspits tekent een contract tot eind 2027, zo heeft de Indonesische bond PSSI bevestigd, en heeft één duidelijk doel.

De 48-jarige Kluivert moet het ambitieuze Aziatische land helpen aan een plekje op het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Eerder was hij in twee verschillende termijnen bondscoach van Curaçao.

Kluiverts laatste werkgever was Adana Demirspor, waar hij in december 2023 vertrok vanwege achterstallige salarissen. Sindsdien stond de ex-topscorer aller tijden van Oranje nergens meer voor de groep.

Bij Indonesië wordt Kluivert geassisteerd door twee landgenoten. Alex Pastoor en Denny Landzaat gaan als rechter- en linkerhand aan de slag bij de PSSI. Er leek in een eerder stadium ook sprake te zijn van de komst van Louis van Gaal als technisch directeur, maar dat bericht bleek niet te kloppen.

In gesprek met De Telegraaf legde Kluivert al uit hoe Indonesië bij hem uitkwam. "Ik heb begrepen door een combinatie van mijn ervaring in het mondiale voetbal, mijn drive en mijn leiderschapskwaliteiten. Maar ook vanwege mijn ervaring bij de nationale ploegen van Curaçao en Kameroen (als assistent van Clarence Seedorf, red.) en als directeur sportief van Paris Saint-Germain en hoofd opleidingen van FC Barcelona."

Dat de PSSI sinds geruime tijd veel Nederlands-Indonesische spelers strikt, heeft vanzelfsprekend meegeholpen. De ambities van Kluivert als bondscoach van de eilandstaat zijn helder.

"We willen ons kwalificeren voor het WK", spreekt Kluivert uit, alvorens hij uitlegt hoe dit doel te realiseren valt. "Dat is in een groep met Japan, Australië, China, Saoedi-Arabië en Bahrein niet eenvoudig, maar vier wedstrijden voor het einde hebben we plaatsing in eigen hand. We staan derde en moeten bij de eerste twee eindigen om een rechtstreeks ticket te bemachtigen. De nummers 3 en 4 blijven kans maken."

Indonesië staat na de knappe overwinning op Saudi-Arabië in November 2024 slechts één punt achter op de tweede plaats die recht geeft op een WK-ticket.