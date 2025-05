PSV-directeur Earnest Stewart blijft vier seconden stil na opmerking van Pierre van Hooijdonk over Noa Lang

Earnest Stewart is zondagavond bij Studio Voetbal ingegaan op de situatie rond Noa Lang in januari. De 25-jarige PSV’er stond in de nadrukkelijke belangstelling van Napoli, maar mocht niet weg van de Eindhovenaren. De technisch directeur heeft geen spijt van die beslissing.

Stewart bevestigt dat Napoli interesse had in Lang. De Italianen hebben geen bod neergelegd bij PSV, maar de zaakwaarnemer van de buitenspeler heeft die belangstelling gedeeld met de Eindhovenaren. “Het klopt dat hij er zelf heel graag naartoe wilde”, aldus de td.

“Wij stonden in de winterstop bovenaan en dan gaan wij een van onze beste spelers verkopen. Ja, dan zegt iedereen: ‘Zij zijn niet goed wijs.’ Wij hebben bewust besloten om dat niet te doen en hebben dat ook meteen met Noa en zijn zaakwaarnemer besproken”, aldus Stewart.

Pierre van Hooijdonk haakt dan in. “Jij zegt dat hij een van je beste spelers is en ik begrijp wat je daarmee bedoelt, maar als je hem helemaal afpelt... Hoe vaak is hij de beste speler bij jullie? En heb je er naast het voetballende gedeelte niet veel meer last van gehad?”

“Nee, nee. Ik vind dat dat schromelijk wordt overdreven”, is Stewart stellig. “Als je Noa meemaakt in de groep... Het is écht een geweldige jongen. Hij is open, nodigt nieuwe jongens die bij de groep komen thuis uit... Heel veel dingen worden daarin schromelijk overdreven, moet ik zeggen.”

“Bosz heeft hem héél netjes, misschien wel té netjes, behandeld als er iets speelde rond Lang. Er speelde, ook dit seizoen, weer best veel rond Lang”, zegt Van Hooijdonk. Stewart is dan vier seconden stil. “Toch?”, vraagt Van Hooijdonk daarna.

“Ik weet niet wat ‘best veel’ is, maar...”, antwoordt Stewart. Van Hooijdonk: “Gebaartjes, dingetjes, hier trapt hij een microfoon om (op bezoek bij Almere City, red.). Het moet draaien om Noa Lang. Als ik dan zie hoe vaak hij PSV erdoorheen heeft getrokken, dat zijn piek een aantal weken op de max heeft gestaan... Dat vind ik eigenlijk veel te weinig voor de potentie die hij heeft.”

“Hij heeft in ieder geval een aantal wedstrijden laten zien wat voor potentie hij heeft en daarom is hij voor ons een waanzinnige speler”, besluit Stewart. “Het is aan ons om ervoor te zorgen dat hij dat weken achter elkaar doet.”