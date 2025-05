Pierre van Hooijdonk wijst de beste speler van de Eredivisie aan: 'Een geweldige aankoop'

Pierre van Hooijdonk vindt Ivan Perisic de beste speler van de Eredivisie. Dat vertelt de oud-spits zondagavond bij Studio Voetbal. De 36-jarige Kroaat scoorde een hattrick tegen Fortuna Sittard (4-1), maar Van Hooijdonk is al langer onder de indruk.

“Een geweldige aankoop”, steekt de analist van wal. “Wij zullen over twee weken wel weer gevraagd worden naar ‘de beste speler van de competitie’. Dat is Perisic voor mij, al een aantal maanden.”

“Hij is tweebenig, heeft zóveel gevoel, geeft veel assists, maakt z’n goaltjes... Het is echt een teamplayer en een pure prof. Ik denk dat je daarmee ook gelijk aanstipt waar het dit seizoen voor PSV is misgegaan”, zegt Van Hooijdonk.

“Je hebt een aantal pure profs die weten wat het vak inhoudt, en wat jongens die nog in de beginjaren zitten en daar nog weleens iets te gemakzuchtig over denken. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom PSV in elkaar is gesodemieterd”, aldus de oud-spits.

Earnest Stewart, de technisch directeur van de Eindhovenaren, zit ook aan tafel en vertelt hoe PSV bij Perisic uitkwam. “Ivan is na de transferwindow gekomen. Hirving Lozano raakte helaas geblesseerd. We zorgen er altijd voor dat we aan het einde van de transferwindow weten welke spelers transfervrij zijn, zodat je toch nog op de markt in kan spelen op het moment dat er iets gebeurt.”

“We hadden na de blessure van Lozano een lijst klaar en er stond eigenlijk maar één naam op waarvan we dachten: daar haal je pure kwaliteit mee binnen. Ivan heeft ongelooflijk veel ervaring. Ik heb hem leren kennen als een absolute prof. Hij traint op zijn leeftijd elke dag twee keer”, aldus de td.