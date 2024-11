Indonesië blijft dromen van WK-deelname na knappe overwinning op Saudi-Arabië

Indonesië houdt de WK-droom levend na een knappe 2-0 overwinning op Saudi-Arabië. Oxford United-middenvelder Marcelino Ferdinan was met twee goals de matchwinnaar. Indonesië verscheen met negen spelers met roots uit Nederland aan de aftrap.

Bij Indonesië stond Nijmegenaar Maarten Paes dinsdagmiddag onder de lat. De in Nederland geboren Jay Idzes (Mierlo), Justin Hubner ('s-Hertogenbosch) en Calvin Verdonk (Dordrecht) namen plaats in een vijfmansdefensie. Vleugelverdediger Walsh is geboren in Brussel, maar groeide op in Nederland.

Utrechter Ivar Jenner en Amsterdammer Thom Haye stonden op het middenveld geposteerd. Ossenaar Ragnar Oratmangoen en de in Leidschendam geboren Rafael Struick moesten als spitsen voor de doelpunten zorgen.

Al na een minuut spelen kreeg Indonesië een grote kans. Een inzet van middenvelder Ferdinan belandde via een verdediger van Saudi-Arabië op de paal. Even later kwamen de bezoekers opnieuw goed weg.

Een voorzet vanaf de rechterkant werd niet lekker weggebokst door doelman Ahmed Al Kassar. De kopbal van Marcelino kon vervolgens ternauwernood van de lijn gehaald worden.

Voormalig ADO Den Haag-speler Struick kwam na twintig minuten spelen 1 op 1 met de Saudische-keeper, maar zag zijn inzet gekeerd worden.

Saudi-Arabië zette er weinig tegenover, maar hoopte even op een rode kaart voor Hubner na gevaarlijk inkomen. Na overleg met de VAR besloot de scheidsrechter van dienst de verdediger uit Den Bosch een gele kaart te geven.

Na een half uur ontplofte het thuisploeg. Uit een counter wist de 20-jarige Ferdinan knap raak te schieten in de verre bovenhoek: 1-0. De Indonesische middenvelder groeide vervolgens uit tot matchwinnaar. Na een uur spelen maakte hij met een heerlijk stiftje de beslissende 2-0. Saudi-Arabië drong aan in het laatste half uur, maar wist niet tot grote kansen te komen. In de slotfase hield Indonesië met tien man knap stand nadat Hubner rood kreeg.

China-Japan 1-3

Koploper Japan wist eenvoudig met 1-3 af te rekenen met China. NEC-spits Koki Ogawa was beslissend met twee doelpunten. Voor de Japanner was het interlandgoal nummer acht en negen in negen interlands.

Ook voormalig Groningen-verdediger Ko Itakura deed een duit in het zakje met een doelpunt. Bij China was Ling Liangming verantwoordelijk voor het doelpunt.