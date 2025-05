Van Persie bevestigt transferdoelwit van Feyenoord: 'We willen hem halen'

Robin van Persie was zaterdagavond na de 1-4 zege op Heracles Almelo overwegend tevreden over het optreden van zijn ploeg. Hoewel Feyenoord vier keer het net vond, vond de trainer dat er veel meer in had gezeten.

"We hadden er wel tien kunnen maken vandaag, want we kregen zóveel kansen,” zei Van Persie bij ESPN.

“In de eerste helft speelden we goed, vooral in het verdedigen en in balbezit. In de tweede helft was het slordiger. Daarin waren we gewoon niet scherp genoeg.”

Naast de gemiste kansen sprak Van Persie ook over zijn keuzes op de linksbackpositie. Hugo Bueno werd in de rust gewisseld. Dat had te maken met de fitheid van de 22-jarige Spanjaard, die volgens Van Persie 'oké, maar niet top' was. “Ik wil alleen spelers op het veld hebben die volledig fit zijn. Dan moet ik kiezen tussen Gijs (Smal, red.) en Q (Quilindschy Hartman, red.). Ik kijk dan hoe ze trainen. Dit keer viel de keuze op Gijs.”

Dat Hartman en Smal het lastig vinden dat de voorkeur soms uitgaat naar huurling Bueno, begrijpt Van Persie. “Op voorhand is het al een moeilijke keuze tussen drie goede linksbacks. Iedere speler heeft zijn eigen verhaal. Hugo gaat waarschijnlijk over een paar weken terug, Gijs ligt lang vast en Q nog een jaar. Maar ik maak keuzes op basis van voetbal, niet op contractsituaties.”

Feyenoord wil Bueno, die gehuurd wordt van Wolverhampton Wanderers, komende zomer opnieuw naar Rotterdam halen, zo bevestigt Van Persie. "Wij kijken naar de optie om het te verlengen, maar daar zijn natuurlijk wel twee partijen voor nodig. Wij zijn heel tevreden over Hugo en vinden dat hij past bij Feyenoord."

Tot slot ging Van Persie in op de situatie van Hartman, die zijn basisplaats voorlopig kwijt is. “Q komt terug van een blessure en heeft tijd nodig. Zijn oude niveau gaat hij aantikken, dat weet ik zeker. Ik hoop niet dat hij vertrekt, nee."