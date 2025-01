Alex Pastoor bereikt mondeling akkoord met Indonesische voetbalbond

Alex Pastoor is hard op weg om Patrick Kluivert te gaan ondersteunen als assistent, meldt Voetbal International. Ook Denny Landzaat lijkt een rol in de staf van Kluivert te gaan krijgen.

Pastoor is sinds deze zomer transfervrij, nadat hij besloot zijn contract bij Almere City niet te verlengen. Pastoor was in het verleden werkzaam bij onder anderen Excelsior, NEC, AZ en Sparta. Ook is de 58-jarige trainer sinds dit seizoen regelmatig te bewonderen bij Ziggo Sport als analist.

De analist lijkt nu dus weer aan de slag te gaan in de voetballerij. Volgens VI heeft Pastoor al een mondeling akkoord bereikt met de Indonesische voetbalbond. Eerder liet hij in een interview met de Playboy nog weten alleen als assistent aan de slag te willen bij het Nederlands Elftal.

Pastoor is niet de enige Nederlander die deel gaat uitmaken van de staf van Kluivert. Ook Landzaat staat op het punt om toe te treden tot die staf. De voormalig voetballer was werkzaam als assistent van Pascal Jansen bij het Hongaarse Ferencváros, maar zag Jansen deze week tekenen bij het Amerikaanse New York City FC.

Maandagmiddag kwam er via de Spaanse krant Marca een gerucht naar buiten dat Louis van Gaal aan de slag zou gaan als sportief directeur bij Indonesië. Wytse van de Goot van Ziggo Sport wist later die avond te melden dat Van Gaal niet op het aanbod ingaat.

"We hebben het nagevraagd. Het antwoord was, kort gezegd: 'Nee'", aldus presentator Van der Goot maandagavond bij Ziggo Sport. "Dat gaat niet gebeuren."

Tafelgast Ruud Gullit wist wel waarom. "Leuk voor Patrick, ik ben heel blij voor hem. Ik heb gevraagd of Van Gaal td wordt, want ik kon me dat helemaal niet voorstellen", aldus Gullit. "Als directeur moet je reizen en zo, dat wil Louis niet", zegt Gullit. "Louis heeft al genoeg laten zien in zijn carrière, die moet nu heerlijk gaan genieten van zijn leven en zijn familie.”