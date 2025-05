Enric Llansana onthult opvallende woorden van Wouter Goes in slotfase van Go Ahead Eagles - AZ: 'Dan denk ik: waarom zeg je dat dan?'

Wouter Goes wilde Go Ahead Eagles – AZ ‘vriendschappelijk afsluiten’. Dat onthult Enric Llansana na afloop van het duel in gesprek met Voetbal International.

Goes werd tegen Go Ahead het slachtoffer van meerdere speekkoren, scoorde én pakte in de slotfase een rode kaart. Daardoor greep de verdediger van AZ wederom een hoofdrol.

De tackle van Goes waarvoor hij rood kreeg was op Llansana, die na het duel inging op het moment. “Ik had niet eens het gevoel dat hij me hard raakte. Nu ik het terugzie, vind ik het wel rood. Ik voelde niet echt dat hij me raakte en ik had ook geen pijn. Gelukkig maar. Maar die tackle was helemaal niet nodig.”

“Weet je wat de grap is?”, vervolgt de middenvelder van de thuisploeg. “Goes zei bij een corner in de slotfase tegen Luca Everink: ‘Laten we het vriendschappelijk afsluiten.’ En vervolgens komt hij met die tackle... Dan denk ik: waarom zeg je dat dan? Voor AZ komen er nog belangrijke potjes aan en dan pak je rood.”

Koevermans kritisch

Danny Koevermans was direct na het duel al kritisch op Goes. "Ik ben altijd van het glas half vol. Het is zo vaak over hem gegaan en dan doet hij dit in zo'n wedstrijd. Kees Kwakman zei dat hij hulp nodig heeft, en daar ga ik nu ook wel een beetje in mee."

"Hoe kun je op zo'n moment, bij 0-3, zo'n tackle inzetten? Dat het weer helemaal ontbrandt. Ik snap daar echt helemaal niks van", sprak Koevermans klare taal. "Zet je schouder erin, laat hem lopen... Maar op zo'n moment. Er zit ergens een kronkeltje op dat moment."

"Een echt geroutineerde verdediger doet dit niet. 0-3, je hebt gescoord, het is twee weken over je gegaan. Het is hartstikke moeilijk geweest voor hem. Maar toch hebben we het er weer over. Het is ongelooflijk."