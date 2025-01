Louis van Gaal gaat tóch niet aan de slag bij Indonesië

Louis van Gaal gaat niet aan de slag bij Indonesië, zo verzekert Ziggo Sport-presentator Wytse van der Goot na navraag. Eerder op de maandagavond bracht het Spaanse Marca het zeer verrassende nieuws dat Van Gaal technisch directeur zou worden, maar dat blijkt niet te kloppen.

Wat wél klopt is dat Patrick Kluivert de nieuwe bondscoach van Indonesië wordt. Van Gaal zou Kluivert in een directeursrol gaan ondersteunen volgens Marca, maar dat nieuws wordt ontkracht door Ziggo Sport.

"We hebben het nagevraagd. Het antwoord was, kort gezegd: 'Nee'", aldus presentator Van der Goot maandagavond bij Ziggo Sport. "Dat gaat niet gebeuren."

Ruud Gullit, die aanwezig was als analist bij de Supercoppa-finale tussen Inter en AC Milan (2-3), heeft Kluivert gefeliciteerd met het bondscoachschap. "Leuk voor Patrick, ik ben heel blij voor hem. Ik heb gevraagd of Van Gaal td wordt, want ik kon me dat helemaal niet voorstellen", aldus Gullit.

"Als directeur moet je reizen en zo, dat wil Louis niet", zegt Gullit. "Louis heeft al genoeg laten zien in zijn carrière, die moet nu heerlijk gaan genieten van zijn leven en zijn familie. Hij kan nog wel heel goed iets doen voor Ajax als adviseur, dat is voor hem het beste. Laat hem voor de rest lekker genieten."