Beteuterde Kevin De Bruyne komt direct na wedstrijd met ogenschijnlijke smeekbode aan Manchester City

Kevin De Bruyne kan maar moeilijk slikken dat hij aan het einde van de huidige campagne moet vertrekken bij Manchester City. Vrijdagavond was hij tegen Wolverhampton Wanderers (1-0 winst) als vanouds beslissend voor de landskampioen, alvorens hij direct na afloop zijn hart luchtte voor de camera van Sky Sports.

Pep Guardiola stuurde De Bruyne als een van de meest vooruitgeschoven pionnen de wei in. Al in de eerste helft maakte de Belgische wereldmiddenvelder het enige doelpunt van de wedstrijd.

Zoals zo vaak in zijn bijna tienjarige carrière bij Manchester City, was De Bruyne dus doorslaggevend. Het vertrekkende clubicoon kan in de catacomben direct na het duel maar moeilijk zijn woorden kiezen.

“Ik probeer gewoon zo goed mogelijk te spelen. Ik weet dat ik nog maar één wedstrijd in het Etihad Stadium te spelen heb, maar… Ik weet het niet”, is De Bruyne op zoek naar de juiste teksten.

“Ik probeer gewoon mijn werk te doen zoals ik dat altijd heb gedaan en dat heb ik vandaag ook gedaan”, vervolgt de spelverdeler, die overtuigd is van zijn eigen kunnen. “Ik ben trots op wat ik doe en dat is hoe het hoort te gaan.”

“Veel teamgenoten hebben met me gesproken. Ik vind het jammer dat ik moet vertrekken, maar soms gaat het zo in het leven”, aldus een zichtbaar teleurgestelde De Bruyne, die een lans breekt voor zichzelf. “Hoe ik presteer en hoe ik me als teamgenoot gedraag, is hoe iedereen zich hoort te gedragen. Ik geef gewoon alles om de wedstrijd te winnen.”

Wat De Bruyne betreft, is hij niet bezig aan zijn laatste seizoen in het luchtblauwe tricot. “Ik denk dat ik laat zien dat ik hier nog steeds kan spelen. Anders zou ik niet laten zien wat ik laat zien in de afgelopen vier, vijf weken.”

Door het besluit om zijn aflopende contract niet te verlengen, lijkt De Bruyne wel degelijk op weg naar de uitgang. Naar verluidt beschikt het Amerikaanse Chicago Fire over de beste papieren om hem in te lijven.