Ihattaren valt buiten selectie van RKC; dit is waarom

Henk Fraser voert zaterdag in de opstelling van RKC Waalwijk tegen FC Groningen enkele opvallende wijzigingen door. Zo kiest de trainer ervoor om doelman Jeroen Houwen te passeren en zit Mohamed Ihattaren niet bij de wedstrijdselectie.

Fraser speelde een aantal wedstrijden met vier verdedigers, maar kiest in Groningen voor een vijfmansdefensie. "Heel vaak heeft het te maken met afgelopen week. We hebben in beide formaties punten of geen punten gehaald, maar het had ook te maken met hoe verschillende mensen trainden afgelopen week", aldus de coach voor de camera bij ESPN.

Roshon van Eijma keert terug in het elftal als extra verdediger. "Van Eijma heeft goed getraind, maar met name Chris Lokesa, met heel veel energie", aldus Fraser. "Ik denk dat we in deze wedstrijd veel energie nodig hebben."

De opvallendste wijziging is het passeren van Houwen. Fraser kiest zaterdag voor Mark Spenkelink. "Soms heb je ook iemand nodig die je een gevoel geeft. Het zegt iets over Houwen, maar het zegt eigenlijk nog meer over Mark."

De 28-jarige Spenkelink gaat pas zijn tweede wedstrijd namens RKC spelen. "Soms ben je op zoek naar een bepaalde lichaamstaal, een bepaalde passie, bepaalde coaching", aldus Fraser. "Kwalitatief... Houwen is een prima keeper, maar ik kies voor iemand die de rest ook een beetje kan motiveren."

Ihattaren zit niet bij de selectie. "Hij is ziek", aldus Fraser. "We hebben behoorlijk wat zieken. Helaas is hij er om die reden niet bij."