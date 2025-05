'PSV wil graag mijn contract verlengen, maar ik wil nog in buitenland spelen'

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat Guus Til zijn aflopende contract bij PSV gaat verlengen. De middenvelder onthult na afloop van PSV - Fortuna Sittard (4-1) op de persconferentie dat de club graag langer met hem door wil, maar zelf heeft hij ook nog andere ambities.

Til arriveerde in de zomer van 2022 bij PSV en vertolkt sindsdien een belangrijke rol in de selectie van de Eindhovenaren. Wanneer hij op de persconferentie naar zijn toekomst wordt gevraagd, reageert hij lachend. “Ik heb nog een jaar toch?”, doelend op zijn contract die medio 2026 afloopt.

“Ja, het klopt dat we aan het praten zijn over een nieuw contract. Nee, dat spreekt voor zich toch?”, vervolgt Til, die daarna wordt gevraagd of hij zichzelf nog een aantal jaar bij PSV ziet spelen. “Jawel, maar het hangt ook van andere dingen af.”

“Ik heb bijvoorbeeld ook nog wel de ambitie om nog een keer in het buitenland te voetballen”, aldus Til, die eerder in het buitenland al actief was bij SC Freiburg en Spartak Moskou.

“Het hangt van de situatie af, maar ik heb het hier ontzettend naar mijn zin. De intentie is natuurlijk gewoon om hier te blijven op dit moment.”

Tot slot wordt een indrukwekkende statistiek van Til dit seizoen aangestipt. De middenvelder is namelijk op het gebied van zowel doelpunten als assists in de dubbele cijfers beland. Dat geeft hem zelf veel voldoening, nadat ook Mark van Bommel in dat rijtje wordt genoemd.

“Die deed het ook met vrije trappen?”, vraagt Til. “Dat is wel anders dan open spel. Dat vergeten mensen vaak.”