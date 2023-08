Patrick Kluivert bekert verder na treffer in minuut 94; Besiktas wint in Tirana

Donderdag, 3 augustus 2023 om 22:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:23

Besiktas heeft zich weten te plaatsen voor de derde voorronde van de Conference League. De ploeg van trainer Senol Günes won het heenduel in Istanbul al met 2-1 van KF Tirana en bekerde donderdagavond na een nieuwe zege op de Albanezen (0-2) verder. De Turken moesten het vanaf minuut 66 doen met een man minder na rood voor Arthur Masuaku, maar dat deerde ze niet. Tegelijkertijd bekerde ook het Adana Demirspor van trainer Patrick Kluivert door. De oefenmeester zag zijn ploeg met 2-1 winnen van CFR Cluj, nadat de heenwedstrijd in 1-1 eindigde.

KF Tirana - Besiktas 0-2

Besiktas moest het nog stellen zonder aanwinst Ante Rebic, maar het had wel de beschikking over topscorer Vincent Aboubakar. De Kameroener kwam voor rust niet tot scoren, maar na rust was het wel raak. De openingstreffer kwam echter op naam van ploeggenoot Daniel Amartey. Hij kopte bij de tweede paal al vallend binnen. De treffer van de Ghanees bracht de marge over twee wedstrijden naar twee. Een kwartier voor tijd maakte Aboubakar een einde aan alle onzekerheid. De goaltjesdief kreeg de bal op de rand van de zestien min of meer per toeval voor zijn voeten en dacht niet na. Zijn volley belandde in de korte hoek: 0-2. In de volgende ronde treft Besiktas Neftci Baku.

ABOUBAKAR AFFETMEDI! ???? Besiktas bu golle 2-0 öne geçiyor. pic.twitter.com/R2pb3PcZCX — S Sport Plus (@ssportplustr) August 3, 2023

Adana Demirspor - CFR Cluj 2-1

Adana kende met Cluj een pittige loting, al was het 1-1 gelijkspel in Roemenië vorige week hoopgevend. De hoop op een goede afloop werd vlak voor rust nog groter. Op slag van rust maakte David Akintola er 1-0 van uit een hoekschop. De ploeg van Kluivert ging met een uitstekend gevoel de rust in, al kwam het na ruim een uur spelen in de problemen na een rode kaart voor Andreaw Gravillon. Hij moest douchen voor het neerhalen van de doorgebroken Daniel Birligea. De Roemenen kregen bovendien een strafschop, die benut werd door Vasile Mogos: 1-1. Met een man minder en een gelijke stand over twee wedstrijden was uitschakeling dichtbij voor de manschappen van Kluivert. In minuut 94 zorgde Cherif Ndiaye voor extase. Hij schoot uit een ingestudeerde vrije trap raak: 2-1. Adana neemt het in de volgende ronde op tegen Osijek.