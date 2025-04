Patrice Evra verruilt zijn vertrouwde omgeving voor een compleet andere wereld. De 43-jarige Fransman met een roemrucht verleden bij Manchester United en Juventus kiest voor een verrassende uitdaging.

Evra, die bekendstond om zijn passie en strijdlust op het veld, lijkt diezelfde energie nu mee te nemen naar de Mixed Martial Arts-wereld. De oud-international van Frankrijk heeft een contract getekend bij de Professional Fighters League (PFL), waar hij in de zogenaamde 'SmartCage' zijn debuut zal maken als MMA-vechter. De tegenstander van Evra is nog niet bekendgemaakt.

"Ik heb op de grootste podia ter wereld gestaan, alle grote prijzen in het voetbal gewonnen, maar dit wordt voor mij een hele bijzondere avond", zegt Evra tegenover de PFL. "Ik train al jaren met de besten in deze sport en zij zeggen ook: ik ben er klaar voor. Op 23 mei ga ik een spektakel neerzetten, dus kom kijken!"

De voormalig linksback begon zijn combat training al in 2016, terwijl hij toen nog actief was als profvoetballer. Sinds zijn afscheid in 2019 heeft Evra zich onder meer gericht op zijn werk als analist op tv en social media, maar de liefde voor sport is duidelijk nog niet verdwenen.

PFL-CEO Pete Murray is enthousiast over de komst van de oud-topverdediger: "Hij is net zo gepassioneerd als wij en we gaan op 23 mei ontdekken wat hij in huis heeft. We zijn trots dat een wereldster als Patrice Evra voor ons vecht en verwachten een onvergetelijke avond in Parijs."

Evra sluit zich aan bij een steeds groter wordende groep ex-topsporters die hun geluk beproeven in het MMA. Zijn gevecht zal onderdeel zijn van het hoofdprogramma, waarin ook de clash tussen de profvechters Mansour Barnaoui en Archie Colgan centraal staat.