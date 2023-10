‘Pascal Jansen in beeld voor trainersvacature bij 55-voudig landskampioen’

Maandag, 2 oktober 2023 om 12:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:11

Pascal Jansen is in beeld als mogelijke opvolger van de zondag ontslagen Michael Beale bij Rangers, zo meldt de Schotse krant The Daily Record. Beale werd ontslagen na een 1-3 nederlaag in de competitie tegen Aberdeen. Steven Davis, die ook als speler aan de club verbonden is, neemt voorlopig tijdelijk de honneurs op Ibrox Park waar.

Het is niet de eerste keer dat Jansen door Britse media in verband wordt gebracht met een trainersvacature in Schotland. De in Londen geboren oefenmeester werd afgelopen zomer nog gelinkt aan Celtic, dat uiteindelijk voor Brendan Rodgers koos. Jansen is sinds december 2020 hoofdtrainer van AZ. De kans dat hij de Eredivisionist tussentijds gaat verlaten lijkt echter klein. Met AZ is Jansen na een sterke seizoenstart nog ongeslagen in de Eredivisie. Het gat met koploper PSV bedraagt daardoor slechts twee punten.

Rangers maakte zondag bekend dat de tegenvallende resultaten van het huidige seizoen de oorzaak van het ontslag van Beale zijn. De kansloze nederlaag tegen Aberdeen een dag eerder werd hem uiteindelijk fataal. De Schotse topclub staat inmiddels in eigen land al zeven punten achter aartsrivaal Celtic. Beale slaagde er met Rangers niet in om zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. Het PSV van trainer Peter Bosz bleek in de play-offs over twee duels te sterk.

Beale werd in november vorig jaar aangesteld als opvolger van Giovanni van Bronckhorst, maar slaagde er niet in om the Gers aan prijzen te helpen. Rangers, dat met Sam Lammers, Cyriel Dessers en Danilo, drie voormalig Eredivisionisten onder contract heeft staan, moet dus op zoek naar een nieuwe trainer. De 38-jarige middenvelder Davis, die bijna hersteld is van een kruisbandblessure, is als interim-manager aangesteld.