Paris Saint-Germain deelt geen cadeautjes uit en zegeviert in Ligue 1 ook met B-elftal

Paris Saint-Germain heeft degradatiekandidaat Le Havre zaterdag geen handje geholpen. In de eerste Ligue 1-wedstrijd sinds het veiligstellen van de landstitel gunde Luis Enrique de nodige dragende spelers rust, maar zegevierde zijn ploeg alsnog: 2-1.

Onder meer onder de lat rouleerde PSG. Matvey Safonov mocht weer eens starten in plaats van Gianluigi Donnarumma. Van de veldspelers namen verder Nuno Mendes, Marquinhos, Vitinha, João Neves en Khvicha Kvaratskhelia plaats op de bank.

Alsnog stonden er enkele toppers op het veld. Twee daarvan, Bradley Barcola en Désiré Doué, combineerden samen naar de 1-0. Laatstgenoemde mocht ‘m maken in minuut 8.

Vroeg in het tweede bedrijf was het de beurt aan twee minder vaste krachten. Talent Senny Mayulu bediende reservespits Gonçalo Ramos, die van heel dichtbij afwerkte: 2-0.

Le Havre deed nog wat terug via Issa Soumaré (2-1), maar zou niet meer stunten. Les Ciel et Marine konden een resultaat in het Parc des Princes goed gebruiken.

Momenteel bezet Le Havre de zestiende plaats, die aan het einde van de rit deelname aan de play-off om promotie en degradatie betekent. De achterstand op de veilige plek vijftien is twee punten, al ontvangt Stade Reims zondag nog Toulouse.