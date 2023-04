Pareltjes van Morata en Carrasco bezorgen Atlético Madrid extra groot feest

Woensdag, 26 april 2023 om 21:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:32

Atlético Madrid heeft woensdagavond zijn 120ste verjaardag extra glans gegeven dankzij een overwinning op RCD Mallorca: 3-1. De eilandbewoners lieten de aanwezige supporters in het Civitas Metropolitano wel schrikken door de openingstreffer van Matija Nastasic, maar na de gelijkmaker van Rodrigo De Paul vlak voor rust klapte Atlético er in de tweede helft overheen. Álvaro Morata en Yannick Carrasco stelden via prachtige treffers de zege veilig. Dankzij de zege staat nummer drie Atlético nu op slechts twee punten van de nummer twee, Real Madrid. Mallorca bekleedt plek elf.

Simeone kon geen beroep doen op Jan Oblak, die kampt met een nekblessure. Ivo Grbic nam daarom zijn plaats onder de lat in. Ten opzichte van het met 1-0 verloren duel bij Barcelona keerde Koke terug in het elftal, wat betekende dat Axel Witsel terugzakte van het middenveld naar de verdediging. De Belg nam daar de plaats in van de geschorste Stefan Savic. Voorin kreeg Morata de voorkeur boven Ángel Correa. Geoffrey Kondogbia keerde terug van een schorsing en nam plaats op de bank, terwijl Memphis Depay nog altijd ontbrak wegens een dijbeenblessure. Atlético trad ter gelegenheid van het 120-jarige jubileum aan in blauw-witte shirts. In die kleuren werkten de Madrilenen hun allereerste wedstrijden af.

Atlético domineerde vanaf het begin en werd binnen vijf minuten tweemaal dreigend, via een schot van Koke en een kopbal van Morata. Het leek niet de vraag óf de Madrilenen op voorsprong zouden komen, maar wanneer. Het bleek echter anders te lopen. In de 20ste minuut werd Mallorca voor het eerst dreigend en gelijk was het raak. Nastasic stond compleet vrij bij een hoekschop en kopte bij de tweede paal binnen: 0-1. Atlético bleef aanzetten en na een onhandige overtreding van José Copete op Nahuel Molina wees arbiter Juan Pulido naar de stip. Na het zien van de beelden besloot hij zijn beslissing terug te draaien, toen duidelijk werd dat Copete de bal speelde. Simeone deed direct daarna een beroep op het publiek, dat in de blessuretijd mocht juichen. De Paul haalde vanaf randje zestien doeltreffend uit: 1-1.

Na amper twee minuten spelen in de tweede helft pakte Atlético de voorsprong. Een ragfijne voorzet van Molina belandde op het hoofd van Morata, die zijn perfect uitgevoerde kopbal in de verre hoek deed belanden: 2-1. Ogenblikken later voorkwam Mallorca-goalie Predrag Rajkovic dat José María Giménez de volgende Madrileense treffer aantekende. Mallorca probeerde uit de counter toe te slaan en slaagde daar bijna in via Dani Rodríguez, die al glijdend stuitte op Grbic. Door de marge van één hield Mallorca echter hoop en dat leverde enkele dreigende momenten rondom de zestien van Atlético op, zonder dat daarbij echt grote kansen werden gecreëerd. Het leidde tot grote ruimtes voor Atlético, waar Carrasco van profiteerde. Met een heerlijke sleep passeerde de Belg Rajkovic, die moest toezien dat de 3-1 een feit werd.

