'Parel' gespot tijdens Heracles Almelo - Ajax: 'Hij is snel en dynamisch'

Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis is diep onder de indruk van Mimeirhel Benita, zo vertelt hij bij Studio Voetbal. Simonis wijst de rechtsback van Heracles Almelo na diens optreden tegen Ajax aan als 'parel van het rechterrijtje'.

Benita speelde ruim een uur mee tegen Ajax, voordat hij werd afgelost door Jannes Wieckhoff. Benita is de vaste rechtsback onder trainer Erwin van de Looi, die de twintigjarige back uit Spijkenisse slechts twee keer eerder, vlak voor tijd, vroegtijdig naar de kant haalde.

"Het is een moderne back. Hij kan goed aanvallen en goed verdedigen, dat laat hij hier zien", doelt Simonis op een actie van Benita in de negentiende minuut tegen Ajax, toen hij Remko Pasveer tot een knappe redding dwong met een schot in de korte doek.

"Hij is snel en dynamisch. Hij kan ook heel goed en agressief verdedigen. Tackelen met links, tackelen met rechts. Hij gaf tegen ons twee weken geleden een fantastische voorzet. Je denkt: dat is vrij ver, kansloos. Maar er zit een geweldige snelheid aan die bal." Uit die voorzet van Benita kopte Luka Kulenovic de 0-1 binnen tegen Go Ahead, dat de schade daarna herstelde (4-1).

"Hij bleef gedurende de hele wedstrijd intensiteit tonen. Ik ken hem uit de jeugd, en ik vind de ontwikkeling die hij doormaakt bewonderingswaardig." Tafelgast Anno Vermeulen stelt vervolgens gekscherend of Mats Deijl, de vaste rechtsback van Go Ahead, moet oppassen.

"Nou ja, hij speelt nu nog bij Heracles", antwoordt Simonis op serieuzere toon. "Ik ben hartstikke blij met Mats, maar voor in de toekomst vind ik het een hele interessante speler. En zeker ook voor Go Ahead."

Benita wordt gehuurd van Feyenoord, waar hij een contract heeft tot medio 2026 met de optie op een extra seizoen. Vorig seizoen werd het jeugdproduct van de Rotterdammers verhuurd aan stadgenoot Excelsior. Benita kon overigens niet voorkomen dat Ajax er met de zege vandoor ging (3-4).