Panathinaikos komt met prachtig gebaar richting vrouw en kind van George Baldock

Panathinaikos komt met een fraaie geste richting de nabestaanden van George Baldock. Maandag is namelijk bekend geworden dat het tot medio 2027 lopende contract van de vorige week overleden verdediger zal worden uitbetaald.

Op deze manier hoopt Panathinaikos de vrouw van Baldock en hun éénjarige kindje op financieel gebied te kunnen ondersteunen. Daarnaast staat in 2025 een liefdadigheidswedstrijd op het programma, om nóg meer inkomsten voor het hard getroffen gezin te kunnen genereren.

De voetbalwereld werd vorige week opgeschrikt door het overlijden van de pas 31-jarige Baldock, die om het leven kwam bij een noodlottig ongeval in zijn zwembad. Zijn vrouw kon hem al enkele uren telefonisch niet bereiken, waardoor de eigenaar van hun wooncomplex in Griekenland werd ingeschakeld. Die vond al snel het levenloze lichaam van Baldock.

Uit het sectierapport kwam naar voren dat Baldock was verdronken in zijn zwembad, en dat niets wees op verdachte omstandigheden. Verdere details rondom de dood van de verdediger zijn niet vrijgegeven.

De ervaren Engelsman was pas sinds afgelopen zomer in dienst bij Panathinaikos. Baldock maakte begin augustus zijn debuut in het shirt van de Griekse topclub in het thuisduel met Ajax in de derde voorronde van de Europa League. De zomeraanwinst viel in de 63ste minuut in. Baldock kwam in totaal tot vier wedstrijden voor Panathinaikos.

Baldock had Grieks bloed en kwam hierdoor in aanmerking voor het nationale elftal van Griekenland. Toenmalig bondscoach Gustavo Poyet liet hem in 2022 debuteren, in het met 1-0 gewonnen duel met Noord-Ierland. Na diens debuut volgden nog elf interlands namens Griekenland.

De twaalfvoudig international van Griekenland begon zijn profloopbaan bij Milton Keynes Dons. Daarna volgden verhuurperiodes bij onder meer Northampton Town en Oxford United. Baldock droeg tussen 2017 en 2024 het shirt van Sheffield United.